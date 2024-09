Franco Colapinto: "Me duele todo el cuerpo, pero estoy muy feliz"

Mientras se producían diferentes incidencias y detenciones en boxes, Colapinto fue afianzándose y escalar en el clasificador hasta el 11° lugar cuando debió cumplir él con su parada en la vuelta 17 y reemplazar el compuesto blando por los duros y con ello afrontar el resto del GP italiano, en donde concretó una notable superación sobre el Alpine de Pierre Gasly (28° giro) y luego sobre Valtteri Bottas (Sauber).

Ante una sanción de 10 segundos que los comisarios de la FIA le aplicaron a Daniel Ricciardo (RB) por np haber cumplido correctamente otra penalización de cinco segundos, Colapinto ascendió otro puesto en la planilla y finalmente quedó clasificado 12° en su debut en F1, consiguiendo además una notable vuelta siendo más rápido que Alex Albon, su compañero en Williams y que terminó noveno.

Franco Colapinto 1.jpg

La palabra de Franco Colapinto

"Estoy digiriendo todo. Me duele todo el cuerpo, pero muy feliz por la buena carrera, por el ritmo. Es un momento que no se te va olvidar. No había hecho más de ocho vueltas en una carrera, y me ayudaron mucho desde el equipo. Sabía que Monza me iba a ayudar porque lo conozco. De las restantes solo conozco Abu Dhabi", fueron las primeras declaraciones del debutante Colapinto.