Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Franco De Benedictis se quedó con la primera pole del año en La Plata dentro de la Clase 3. Va por la victoria en su primera carrera en la categoría.

Franco de Benedictis debutó en este fecha con una pole en la calurosa tarde en La Plata.

Cuando faltaban pocos minutos para terminar la clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de La Plata y Emanuel Alaux (Toyota Etios) saboreaba la pole position, apareció otro hijo de un ex piloto de Turismo Carretera y hermano de uno actual. Franco De Benedictis (Ford Fiesta Kinetic) protagonizó un resonante debut en la categoría al adueñarse del 1 en la primera fecha del campeonato 2026.

El necochense, que el año pasado volvió a la actividad en el TC Pick Up, donde disputó las últimas dos fechas, esta temporada decidió sumarse al Turismo Pista de la mano del SR Sport de la familia Salvi. Tras quedar 11º en la primera tanda de clasificación a 623/1000, De Benedictis, que salió a girar en el último tercio, marcó 1’35”935/1000 y bajó en 346/1000 el tiempo que había logrado Alaux en la primera sesión clasificatoria.

“Estoy muy feliz, no lo puedo creer. Después de tres años de no correr, en el que todo se hizo difícil, se nos dio. Pude agarrar una gran succión detrás de Leo Sotro”, contó un emocionado y sorprendido De Benedictis en Campeones.

De Benedictis no fue el único que pudo mejorar el tiempo de la pole provisoria de Alaux. El otro también fue un piloto de Ford: Jonathan Baldinelli, quien con el Fiesta Kinetic del Febase Performance clasificó segundo a 283/1000 del representante de Necochea, quien no lograba una pole position a nivel nacional desde el 8 de diciembre de 2019 en Nueve de Julio, con el Top Race Series.

Las series de la Clase 3 en el autódromo Roberto Mouras se disputarán este domingo a las 10.10, 10.40 y 11.10. En tanto que la carrera final se largará a las 13.40.

Las series de la Clase 2 en La Plata

La Clase 2 del Turismo Pista desarrolló sus primeras series de la temporada 2026 en el circuito de 4.265 metros de La Plata. La divisional intermedia vio como vencedores a Matías Clapier (VW Up) –quien había hecho la pole unas horas antes–, Juan Cruz Paulides (Fiat Way) y Lucas Yerobi (VW Up).

El primer parcial tuvo una interesante pelea entre dos representantes de cada punta del país: el jujeño Matías Clapier y su escolta fueguino Lucas Garro (VW Up), quienes se distanciaron del resto del pelotón ya desde el primero de los cinco giros que suponía el compromiso. El poleman del Robledo Competición supo sostenerse siempre adelante, logrando estirar la diferencia sobre el cierre para ganarle por 1”148/1000 a su escolta al momento del banderazo a cuadros. El tiempo total fue de 8’23”586/1000. Aquí el uruguayense Fabricio Scatena llegó en la 10° posición.

La segunda batería comenzó movida, donde el mayor perdedor en el inicio fue Tomás Bosque (VW Up), quien perdió la primera posición a manos de Juan Cruz Paulides (Fiat Way), quien también superó a Matías Cantarini (VW Up) para para ponerse primero. En ese mismo primer giro, este último quedó enredado con los Fiat Way de Agustín Gajate y Carlos Bula, quien salió despistado y resultó el más perjudicado por la maniobra. Con el correr de las vueltas, Bosque recuperó terreno para volver al segundo lugar, arribando finalmente 16 centésimos por detrás del vencedor, que completó el total de vueltas en 8’27”547/1000.

La última selectiva quedó para el poleman provisorio del viernes, Lucas Yerobi. La que ganó el cumpleañero se trató de la más rápida de las tres, lo que le asegura al oriundo de Ushuaia largar adelante la competencia dominical. Valentino Spinella y Gonzalo Alcaine completaron los tres primeros lugares.

Se destacó el toque entre Dino Di Palma (VW Up) y Santiago Arrigoni (Ford Ka), cuando peleaban por el séptimo puesto. El uruguayense Brian Dodera llegó en la 8° colocación. La final se largará este domingo a las 12.40.

En tanto que para la Clase 1, las series fueron ganadas por Joaquín Cortina, Juan Albanese y Alexis Bull. La final se iniciará este domingo a las 11.45.