Uno Entre Rios | Ovación | Franco De Benedictis

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Franco De Benedictis se quedó con la primera pole del año en La Plata dentro de la Clase 3. Va por la victoria en su primera carrera en la categoría.

31 de enero 2026 · 18:54hs
Franco de Benedictis debutó en este fecha con una pole en la calurosa tarde en La Plata.

Franco de Benedictis debutó en este fecha con una pole en la calurosa tarde en La Plata.

Cuando faltaban pocos minutos para terminar la clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de La Plata y Emanuel Alaux (Toyota Etios) saboreaba la pole position, apareció otro hijo de un ex piloto de Turismo Carretera y hermano de uno actual. Franco De Benedictis (Ford Fiesta Kinetic) protagonizó un resonante debut en la categoría al adueñarse del 1 en la primera fecha del campeonato 2026.

De Benedictis
Franco De Benedictis poleman.

Franco De Benedictis poleman.

El necochense, que el año pasado volvió a la actividad en el TC Pick Up, donde disputó las últimas dos fechas, esta temporada decidió sumarse al Turismo Pista de la mano del SR Sport de la familia Salvi. Tras quedar 11º en la primera tanda de clasificación a 623/1000, De Benedictis, que salió a girar en el último tercio, marcó 1’35”935/1000 y bajó en 346/1000 el tiempo que había logrado Alaux en la primera sesión clasificatoria.

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham.

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

La Unión logró vencer al colista de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

“Estoy muy feliz, no lo puedo creer. Después de tres años de no correr, en el que todo se hizo difícil, se nos dio. Pude agarrar una gran succión detrás de Leo Sotro”, contó un emocionado y sorprendido De Benedictis en Campeones.

De Benedictis no fue el único que pudo mejorar el tiempo de la pole provisoria de Alaux. El otro también fue un piloto de Ford: Jonathan Baldinelli, quien con el Fiesta Kinetic del Febase Performance clasificó segundo a 283/1000 del representante de Necochea, quien no lograba una pole position a nivel nacional desde el 8 de diciembre de 2019 en Nueve de Julio, con el Top Race Series.

Las series de la Clase 3 en el autódromo Roberto Mouras se disputarán este domingo a las 10.10, 10.40 y 11.10. En tanto que la carrera final se largará a las 13.40.

Las series de la Clase 2 en La Plata

La Clase 2 del Turismo Pista desarrolló sus primeras series de la temporada 2026 en el circuito de 4.265 metros de La Plata. La divisional intermedia vio como vencedores a Matías Clapier (VW Up) –quien había hecho la pole unas horas antes–, Juan Cruz Paulides (Fiat Way) y Lucas Yerobi (VW Up).

El primer parcial tuvo una interesante pelea entre dos representantes de cada punta del país: el jujeño Matías Clapier y su escolta fueguino Lucas Garro (VW Up), quienes se distanciaron del resto del pelotón ya desde el primero de los cinco giros que suponía el compromiso. El poleman del Robledo Competición supo sostenerse siempre adelante, logrando estirar la diferencia sobre el cierre para ganarle por 1”148/1000 a su escolta al momento del banderazo a cuadros. El tiempo total fue de 8’23”586/1000. Aquí el uruguayense Fabricio Scatena llegó en la 10° posición.

La segunda batería comenzó movida, donde el mayor perdedor en el inicio fue Tomás Bosque (VW Up), quien perdió la primera posición a manos de Juan Cruz Paulides (Fiat Way), quien también superó a Matías Cantarini (VW Up) para para ponerse primero. En ese mismo primer giro, este último quedó enredado con los Fiat Way de Agustín Gajate y Carlos Bula, quien salió despistado y resultó el más perjudicado por la maniobra. Con el correr de las vueltas, Bosque recuperó terreno para volver al segundo lugar, arribando finalmente 16 centésimos por detrás del vencedor, que completó el total de vueltas en 8’27”547/1000.

La última selectiva quedó para el poleman provisorio del viernes, Lucas Yerobi. La que ganó el cumpleañero se trató de la más rápida de las tres, lo que le asegura al oriundo de Ushuaia largar adelante la competencia dominical. Valentino Spinella y Gonzalo Alcaine completaron los tres primeros lugares.

Se destacó el toque entre Dino Di Palma (VW Up) y Santiago Arrigoni (Ford Ka), cuando peleaban por el séptimo puesto. El uruguayense Brian Dodera llegó en la 8° colocación. La final se largará este domingo a las 12.40.

En tanto que para la Clase 1, las series fueron ganadas por Joaquín Cortina, Juan Albanese y Alexis Bull. La final se iniciará este domingo a las 11.45.

Franco De Benedictis La Plata Ford
Noticias relacionadas
Rowing fue superior y así lo reflejó el resultado.

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

El ex-Patronato Germán Berterame tendrá su primera experiencia en la MLS.

Un exdelantero de Patronato será compañero de Lionel Messi

La intendenta Rosario Romero recibió al CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, para hablar sobre la llegada de Capibaras XV a Paraná.

Capibaras XV será presentado en Paraná

El delantero entrerriano Nicolás Retamar reforzará la ofensiva del Calamar.

El uruguayense Nicolás Retamar seguirá su carrera en Platense

Ver comentarios

Lo último

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Ultimo Momento
Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

Policiales
Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Un roce que terminó en vuelco en la Autovía 14

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Murió el cuarto ocupante de la camioneta en el accidente fatal de la Ruta 18

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Auto robado en Buenos Aires estaba oculto en Concordia

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Forzaron una reja y robaron cinco tablets en una escuela de Hernandarias

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Confirmaron la identidad de las víctimas fatales del accidente en la Ruta 18

Ovación
Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Agónico gol de Enzo Fernández para la remontada de Chelsea sobre West Ham

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Franco De Benedictis tuvo un auspicioso debut

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

Rowing venció a Echagüe en el clásico paranaense de la Liga Nacional

Un exdelantero de Patronato será compañero de Lionel Messi

Un exdelantero de Patronato será compañero de Lionel Messi

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

Liga Argentina: ganó La Unión y perdió Central Entrerriano

La provincia
Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Cine al aire libre y clásicos del terror en la Biblioteca Provincial

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Amplían el sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate

Paraná: se desarrolló un operativo de ablación de órganos

Paraná: se desarrolló un operativo de ablación de órganos

El Parque Gazzano recuperó su protagonismo con el Festival Popular

El Parque Gazzano recuperó su protagonismo con el Festival Popular

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

El Corsódromo de Gualeguaychú se prepara para la quinta noche del Carnaval del País

Dejanos tu comentario