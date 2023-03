Facundo Affranchino habló de lo que dijo su DT El paranaense Facundo Affranchino opinó sobre la dura postura de su DT y aseguró que no se especulará ante Boca Juniors con el resultado en Chaco. 24 de marzo 2023 · 17:12hs

La filosa advertencia de Arnaldo Sialle en Olimpo retumbó en la previa de los 32avos. de final de la Copa Argentina. "Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes", tiró el DT en relación a la práctica que habitualmente tienen algunos futbolistas de categorías inferiores que solo buscan llevarse un recuerdo, tal como sucedió con Racing de Córdoba cuando enfrentó a River. Y quien opinó al respecto desde la concentración de Bahía Blanca fue el experimentado Facundo Affranchino, un ex-River que ya sabe afrontar desde lo mental este tipo de partidos. "Hay que escuchar lo que dijo. Arnaldo aclaró que esa es su forma de pensar y que él no lo haría. A nosotros no nos quiso decir eso. Tampoco lo tenemos en cuenta porque no estamos pensando en cambiar camisetas", explicó el volante en una entrevista con TyCSports.com.

"Nunca se habló de eso, sí del partido que nos toca jugar. Lo leí pero no se comentó nada en el vestuario. No pasó nada, es algo que dijo. Tampoco nos tenía que explicar a nosotros porque no hace falta. Yo no lo pensé de todas maneras. Prefiero quedarme con la camiseta de Olimpo en caso de que nos vaya bien, porque va a ser un partido especial y me gustaría guardarla de recuerdo", agregó.

En este sentido, Affranchino también habló sobre la personalidad de Sialle, el técnico que más ascensos obtuvo del Torneo Federal A a la Primera Nacional, con cuatro logros. "Tiene un gran temperamento, pero lo maneja bastante. En la semana es más tranquilo, por ahí en los partidos se saca un poco más. Nos transmite tranquilidad y saca mucha presión. Analiza muy bien el fútbol, quiere ser protagonista, hacernos de la pelota, tener un buen funcionamiento y ser ordenados para defender". Está claro que el partido contra Boca tendrá un morbo adicional por todo lo que se habló en la semana sobre el futuro de Hugo Ibarra. Que no tiene margen de error ante Olimpo y que ante un eventual paso en falso le dirá adiós a su cargo. Pero el ex-Olmedo de Ecuador prefiere no especular con eso: "Sabemos a lo que juegan. Lo que pasa con ellos no nos afecta, estamos ajenos. Tampoco creo que les haga algún efecto contrario en este tipo de partidos". "Boca está preparado y acostumbrado a manejar estos tipos de situaciones. Nosotros nos preparamos para enfrentar a un gran rival, contrarrestarlos y poder pasar de fase que es el objetivo. Queremos lastimarlos y buscar el resultado con nuestras armas. No vamos a buscar los penales, no queremos eso. Pero si llega ese momento, ojalá que sea favorable para nosotros", avisó. El historial marca que Boca siempre triunfó en el estadio Centenario de Resistencia, Chaco, y que Olimpo solo pudo vencer una vez a un equipo "grande" en la Copa Argentina. Fue un 4-2 ante Racing, por la edición 2017, en el Estadio Florencio Sola de Banfield. "Las estadísticas, con respecto a los lugares, no me preocupan. Las entiendo y respeto, pero contra nosotros todavía no jugaron. Trato de no fijarme en eso porque si no ya tenés otra cosa más en la cabeza para el partido". Affranchino es uno de los tres ex-River que tiene el plantel de Olimpo (los otros son Luis Vila y Fabio Giménez) y eso seguramente no pasará por desapercibido. "Es especial como todos los partidos. Hay una mezcla de sensaciones, de ansiedad. También un poco de nerviosismo o de algunas cosas que van surgiendo. Este club también exige otra cosa porque estuvo mucho tiempo en Primera. Es grande y ya jugó muchas veces contra Boca. El plus es la ilusión de pasar de fase y ojalá que lo tengamos todos. Tenemos mucho hambre de gloria, vamos a salir con ese entusiasmo de competencia y triunfo. Ojalá que se nos dé", concluyó.