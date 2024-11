Exequiel Bastidas obtuvo el bicampeonato en la Clase 3.

Bastidas largó desde la 2ª posición y tras un leve toque con Tambucci en la largada, perdió el 2º puesto con Matías Canapino (Chevrolet Onix) en la 1ª vuelta. Un lugar que recuperó en el 11º giro, cuando el arrecifeño comenzó a retrasarse. Para ese entonces Adrián Oubiña (Renault Clio), quien llegó al Parque de la Velocidad como su principal rival, había abandonado al verse perjudicado por un choque de un colega.

El retador pasó a ser Tambucci, quien necesitaba que Bastidas no llegara entre los 6 primeros para consagrarse. Como el piloto del J2 Touring Car no sufrió sobresaltos hasta la bandera a cuadros, la definición prácticamente no tuvo dramatismo. Aunque arriba del Toyota Etios, el representante de Paraná no estuvo tan tranquilo.

"Santiago (Tambucci) era imposible de correr. Fue una carrera larguísima, no se terminaba más. Este equipo demostró por qué tiene el 1 en el auto", aseguró el flamante bicampeón que no seguirá en el Turismo Pista, ya que en 2025 se sumará la Clase 3 del Turismo Nacional con un Chevrolet Cruze alistado por J2 Touring Car.

Santiago Tambucci (Renault Clio) se quedó con el subcampeonato tras una contundente 1ª victoria en la Clase 3 del Turismo Pista.

"Fui a fondo durante toda la carrera porque este año teníamos tres segundos puestos y quería demostrar el auto que tenía. Esto nos da fuerzas para encarar la próxima temporada”, indicó el piloto de Sierras Bayas.

Federico Stieglitz (Renault Clio), que largó desde la 7ª posición, llegó 3º y coronó con su 2º podio de la temporada (había ganado en Concordia) un fin de semana que siempre lo vio entre los principales protagonistas.