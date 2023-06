Estudiantes cayó en Santa Fe por el Top 9

El Torneo Regional del Litoral de rugby no detiene su marcha, y en el marco de la 15ª fecha del Top 9, con presencia de Estudiantes y Rowing en la elite. Se conoció este sábado el segundo clasificado a semifinales. El primero había sido Gimnasia y Esgrima de Rosario la semana pasada, y ahora fue el turno de Santa Fe Rugby. El festejo en el centro de la cancha fue más que merecido y entendible, sobre todo porque ha hecho una gran campaña.

Los conducidos por Pablo Pfirter sufrieron más de la cuenta en el tramo final, cuando la visita estuvo cerca de por lo menos empatarlo, ya que hubo un try de Maiztegui pero Dorgión falló el envío a los palos, y por eso el marcador quedó en 34 a 32. Igualmente, los dueños de casa fueron merecidos ganadores, porque supieron aprovechar las oportunidades que dispusieron, y cuando en el arranque del segundo tiempo dispuso de dos jugadores de más durante diez minutos porque dos paranaenses vieron la tarjeta amarilla.

El primer tiempo tuvo un comienzo parejo, con un Santa Fe Rugby que buscó lastimar, que cuando fue ordenado pudo marcar en el ingoal contrario, pero que cometió muchos penales, que CAE aprovechó. Al descanso se fue ganando la escuadra visitante por 20 a 15, pero con un resultado abierto, porque nadie había sido más claro que el rival.

El segundo tiempo fue muy picante, el dueño de casa de entrada facturó tres tries, aprovechando los dos hombres de más que dispuso, lo que le permitió ponerse 34 a 20 en el marcador. CAE no bajó nunca los brazos, SFRC pareció haberse relajado un poco, y la visita logró dos ensayos. Con el primero se puso 34 a 27, y con el segundo, 34 a 32, que no fue empate porque el apertura visitante falló la conversión. El triunfo cosechado ya es historia, porque lo más importante es que se logró el objetivo de clasificar a las semifinales.

Por su parte, Old Resian le ganó a Paraná Rowing 34 a 14, Jockey de Rosario a Universitario (R) 32 a 19, y Duendes se impuso a Gimnasia y Esgrima 22 a 18. En la oportunidad quedó libre CRAI. Las posiciones quedaron así: Gimnasia y Esgrima 57, Santa Fe Rugby 47, Old Resian 42, Estudiantes 39, Duendes 33, Jockey (R) 30, Universitario (R) 24, CRAI 21 y Paraná Rowing 14. La próxima fecha jugarán Rowing con Jockey, GER con Santa Fe Rugby, Universitario con Duendes y CRAI con Old Resian.

En Segunda División, CRAR perdió en Fisherton frente a Caranchos 33 a 26, y Alma Juniors de Esperanza fue superado por Jockey de Venado Tuerto 27 a 19. En Ibarlucea, Universitario perdió por 33 a 25 ante Logaritmo, y Tilcara de Paraná venció de visitante a Provincial 38 a 32.

Las posiciones están así: Jockey (VT) 57, CRAR 56, Caranchos 49, Alma Juniors 40, Tilcara 38, La Salle 31, Logaritmo 18, Provincial 11 y Universitario (SF) 4.

La próxima fecha se medirán: Tilcara con Logaritmo, Jockey (VT) con Caranchos, Universitario (SF) con Alma Juniors y La Salle con Provincial.

En cuanto a la fecha 12 de Tercera División, Cha Roga Club derrotó de visitante a Querandí RC por 14 a 9, mientras que Almirante Brown de San Vicente superó a Gimnasia de Pergamino por 20 a 14. En el departamento General López, Los Pampas de Rufino doblegó a Regatas & Belgrano de San Nicolás 62 a 14, quedando libre CUCU.

Las posiciones quedaron así: Los Pampas 47, Brown SV 34, Gimnasia (P) y Cha Roga Club 25, Regatas & Belgrano 19, CUCU 11 y Querandí RC 7.

La próxima fecha jugarán: CUCU con Los Pampas, Gimnasia con Querandí y Regatas & Belgrano con Brown de San Vicente, quedando libre Cha Roga.