Está en marcha una movida solidaria por Exequiel Bastidas

El campeón de Turismo Pista se lo encontró con un desperfecto mecánico a Leonel Larrauri en el ingreso a la recta principal y allí devino que se engancharon las cubiertas y posteriormente se produjo el espectacular vuelco.

Afortunadamente, el accidente no pasó a mayores porque el paredón lindante con la pista hizo las veces de soporte para que auto no pase ese límite, ya que del otro lado había camarógrafos y asistentes, lo que todo pudo haber sido con peores consecuencias.

Por estos días Exequiel permanece con controles médicos tras el impacto y la desaceleración, que no reviste gravedad, pero sí de estudios complementarios.

“Estoy dolorido estos días en la zona de la columna baja producto del golpe y de la caída del auto, hoy –por ayer– me hice un estudio y debo ir a controlarme nuevamente. Al día siguiente del impacto duele más. Ahora a recuperarse. Obviamente, un poco amargado por el auto, pero ya está”, comentó el piloto a Ovación.

Respecto al accidente que se dio promediando la prueba final, comentó: “A él –por Larrauri– se le puso el auto de costado y ahí se montaron las gomas. No sé si venía con una goma pinchada, venía muy lento, fue una maniobra desafortunada. Si no se le movía el auto no pasaba nada y lo superaba. En el vuelco automáticamente me sacó el volante de las manos. Fue todo muy rápido, no me dio tiempo a nada”.

El momento del equipo de Exequiel Bastidas

Dentro del momento de incertidumbre por la situación en la que quedó el equipo, ya que solamente cuentan con un solo auto en la categoría, apareció esta movida solidaria para recaudar fondos y así solventar los gastos de reparación. “Me enteré hoy cuando estaba en la clínica, la iniciativa fue de amigos y familiares. No estaba enterado y les agradezco porque no estaba enterado y estoy super agradecido”, expresó.

Al mismo tiempo, Bastidas destacó que no solo gente conocida se sumó a aportar lo suyo, sino que también varios pilotos se solidarizaron con el momento. “También se sumaron colegas, así que muy agradecido. Hay pilotos de la categoría como de otras que también se sumaron”, dijo.

El representante entrerriano también se mostró preocupado por el equipo ya que son cinco los mecánicos del J-TouringCar, que no podrán asistir a las próximas carreras hasta tanto se recupere el auto. “Los gastos son altos y hay que tratar de solventarlos lo mejor posible, sobre todo darle una mano al equipo para que ellos puedan salir adelante, porque es duro para todos”, contó.

Consultado si pudo tomar contacto con el equipo para saber si se hizo una evaluación de cómo quedó la estructura el Corolla, Bastidas respondió: “Todavía no hablé con los chicos, tienen que empezar a desarmar y a partir de ahí sacar conclusiones”.

Cabe destacar que la continuidad del torneo será del 4 al 6 de abril en Concordia a lo que Bastidas lo descartó. “Concordia está prácticamente descartado que vayamos y a la que sigue probablemente tampoco vayamos. Veremos qué pasa más adelante. Ahora dependemos 100 por ciento del presupuesto para armar el auto y recomponernos”, manifestó.

Por último, el joven piloto se lamentó lo sucedido porque después de la primera fecha en Paraná, esta carrera en Córdoba el auto se estaba mostrando competitivo. “Habíamos quedado terceros en los entrenamientos en el Cabalén, habíamos pegado un saltito de la primera fecha y pasó esto. Nos amargó a todos porque veníamos funcionando bien, ahora hay que seguir trabajando”, finalizó Bastidas quien agradeció a los sponsors que están brindando su colaboración como a la gente que también decidió sumarse a esta acción solidaria y se espera que en las próximas semanas reunir un presupuesto para los arreglos del auto y así proyectar un regreso a las pistas.