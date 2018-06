En el día de su cumple los hinchas tienen la palabra

Atlético Paraná está de fiesta. Este sábado 16 de junio de 2018 cumple 111 años de vida institucional. La entidad afincada en el barrio San Martín le pone punto final a un calendario para darle inicio a otro.

En situaciones similares se abrieron las páginas para describir los importantes logros deportivos del Rojiblanco o para que los dirigentes hablen de sus concreciones o proyectos a futuro. Diario UNO en sus casi 18 años de trayectoria se caracterizó por ceder el espacio a la gente es por eso que hoy Ovación cede un lugar importante a los hinchas del Decano.

El porqué de un amor incondicional y el significado de su pasión por colores con los que se identifican quedan reflejados en este informe.

Jorge Fernández. "Desde el 2003 cuando mi hijo se sumó al fútbol infantil de Atlético Paraná e integró todos los equipos de inferiores de manera ininterrumpida. A través de él empezó mi simpatía por el Decano del fútbol paranaense. Así fui conociendo directivos, hinchas, colaboradoras y colaboradores del club. Hoy el club es como mi cable a tierra. En él coseché infinidad de amigos con los que compartimos tribunas, reuniones y tratando de colaborar con la institución a través de la Peña 1907. Siento orgullo de ser de Atlético Paraná".

Daniel Movio. "Desde chico simpaticé con el club y aparte jugué un par de partidos hace algo así como 45 años jajaja (apenas tenía 8 años ). En la actualidad viene a ser mi segundo hogar ya que paso varias horas del día, en donde he encontrado muchos amigos con los cuales disfrutamos y vivimos el día a día del club, en las buenas y en las malas mucho más. Cada 15 días nos juntamos con un grupo de hinchas con los que compartimos la pasión de ser Rojiblancos y también situaciones que la vida nos plantea".

Cristina Griselda Bescos. "Primeramente soy fanática del fútbol. No solamente voy a la cancha, sino que también veo partidos y programas deportivos a través de la televisión. Soy de Atlético Paraná porque mis hijos empezaron a jugar ahí de chiquitos. Es como que de esa manera se inició el amor que se fue agrandando con el paso de los años. Hoy mi amor al club es incondicional porque creo que tiene varias similitudes con mi persona, es humilde y amigable. ¿Qué significa para mí? Todo. Es mi casa, está mi gente. Por Atlético Paraná sufro, disfruto; lloro, río. Es una parte importante de mi vida. Es un amor incondicional".

Jorge Amarillo. "Soy de Atlético Paraná porque cuando era chico mi viejo me llevaba a ver Belgrano y a Atlético Paraná y me gustó más el Decano. De ahí en más siempre con el Gato a todos lados. Acompañando cuando se puede o siguiéndolo por radio, televisión, internet, como sea. Con respecto al significado del club en lo personal puedo decir que es todo. En Atlético Paraná jugó mi hijo, fui dirigente. Reí, lloré de alegría, de tristeza. En fin con estas palabras sintetizo lo que es para mí el Club Atlético Paraná".

Carlos Horisberger. "El Atlético Club Paraná fue para mí, desde muy chico, mi segunda casa. Un patio grande en el que compartí muchos años de mi vida con mucha gente que aprecio y gracias a Dios sigo teniendo contactos con ellos. Hice muchos amigos en Atlético Paraná. Uno de ellos por nombrar alguno fue Fabián Ayala. El Ratón o Chuequito es el jugador de renombre que salió del club. También nombrar a Carlos del Castillo, un director técnico de muchos de nosotros; una gran persona por sobre todas las cosas. Y soy de Atlético Paraná porque fue mi escuela de vida y mi club desde muy chico".

Hugo Sosa. "Soy de Paraná, como dice el trapo que llevo a la cancha, 'sos la herencia de mi viejo'. Tenemos sentido de pertenencia. Mi familia toda es hincha de Atlético Paraná. Y en mi caso particular, no soy de los que van al cementerio a ver familiares, voy a la cancha donde sé que mi papá y mi abuelo todos los domingos están conmigo y mi hijo Juan Cruz Sosa".

Griselda Noemí Barinaga. "Mi afecto por Atlético Paraná surge por una cuestión familiar. Siempre iba a ver a mis sobrinos que jugaban en el club. Jugaba mi sobrinos: el Ruso y el Chelito Heft. Después Martín Galli, que fue parte de los torneos de los ascensos, y ahí es como que creció mi pasión por Paraná. Hoy está mi hijo, Enzo Barinaga, en el plantel de Primera División que participa en la Liga Paranaense y también jugó en Torneo Federal A. Eso hace que siempre lo acompañe, eso me hizo ser parte e hincha del club. Deseo un feliz cumple y que vengan más éxitos".

Marcelo Heft. "Me hice hincha porque jugué muchos años en el club, en todas las divisiones inferiores y algunos partidos en Primera también. Atlético Paraná para mí es muy importante y prácticamente me formé ahí ya que desde los 6 años que voy al club. La familia también es hincha de Atlético Paraná, mi hermano (Bruno) también jugó, y ese jugaba en serio –risas–, y con él siempre vamos a verlo al equipo".

Andrés Fontana. "Ser de Atlético Paraná lo heredé de mi viejo (César Fontana, actual vicepresidente). Él me hizo hincha y para mí es un orgullo ser del Gato, cada vez que lo digo se me infla el pecho. Como los demás hinchas, siento orgullo de ser del glorioso Atlético Paraná".

Dina Puntín. "Porque es el club del barrio. Soy del barrio Hipódromo. Atlético Paraná es sinónimo de humildad, trabajo, vecinos, conocidos. Es festejar con la familia los ascensos. La esperanza cuando los resultados no acompañan. El Gato es sacrificio... por eso soy del Decano".

Alejandro Horisberger. "En principio soy de Atlético Paraná por mi padre. A los 6 años me llevó al club y me dijo 'esta va a ser tu segunda casa' y tenía razón. Así sucedió. Atlético Paraná es gran parte de mi vida; pasé muchos años como jugador en el club. En Atlético Paraná aprendí a valorar palabras como compañerismo, amistad. Aprendí cosas que van más allá del fútbol, que te marcan para el resto de la vida".

Germán Martínez. "Soy del Decano desde muy chico. Desde el día que me puse la camiseta y del momento que la usé por primera vez. Fue y sigue siendo todo para mí. Defendí los colores a muerte; transpirando la camiseta. Ser de Atlético Paraná para mí es todo. Es un orgullo haber jugado ahí y dejar todo en cada partido. No llegué a Primera División pero lo mucho que jugué fue algo más que lindo. ¿Qué significa? Significa todo, algo muy grande. Hay una canción que dice: "...en las buenas y en las malas mucho mas..." Y eso me enorgullece y más fanático me vuelve. Toda mi familia me apoya y me acompaña en los partidos. Hoy unos de mis hijos –Joaquín– juega en el club. ¿Y qué más decir? A todos los hinchas de Atlético Paraná nos enorgullece llevar el nombre de la ciudad. Ayer, hoy y siempre de Atlético Paraná".

Georgina Amarillo. "Soy hincha por mi familia. La pasión roja y blanca la llevamos todos desde mi abuela hasta mi sobrina más pequeña... El club para mí es todo, es familia, es pasión, es historia, es sentimiento por los colores únicos. Todo lo mío y lo de mi familia tiene que ver siempre con el Gato. Realmente es un amorrrrrrrrr sin límites. Cualquier cosa por y para el Decano. Amo a Atlético Paraná".





GRAN FIESTA.

Esta sábado por la noche en el salón de fiestas de la sede de la entidad Rojiblanca se desarrollará una fiesta para conmemorar los 111 años de vida institucional.

La misma es organizada por los integrantes de la Peña 1907 que pusieron a la venta 200 tarjetas que se agotaron rápidamente. Lo recaudado será destinado para continuar con las obras de acondicionamiento de La Cacerita.