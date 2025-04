Emiliano Stang inicia su etapa como oficial

“A mí me tomó por sorpresa, no me lo esperaba, a finales del año pasado se empezó a gestar. Un poco ansioso todo ese tiempo para que llegue el día de la carrera, igualmente la semana pasada hicimos las pruebas oficiales en Buenos Aires, estuvimos muy rápidos. Venía para quedarme con el uno en las prácticas, me fui un poquito afuera en Ascari, de todas maneras estamos rápido y me deja tranquilo”, precisó el piloto a Ovación.

Al mismo tiempo, valoró que tendrá como compañero de equipo a un referente en el automovilismo como lo es Matías Rossi. “Obviamente que me ha ayudado un montón, él es un piloto con más experiencia que yo, entonces hay que sacar provecho de eso. Es un año de mucho aprendizaje para mí porque voy a tener una referencia muy buena”, contó.

Stang será partícipe de la renovación de la categoría, que en esta primera fecha espera contar con unos 11 SUV –y otros cinco autos de vieja generación–, mientras que convivirán por un tiempo también con los sedán que corrieron hasta el año pasado. En relación a lo que le pareció el manejo, describió: “Corrí el año pasado con los sedán y estos SUV son autos muy lindos, frena muchísimo, doblan rápido, aceleran mucho. Es un cambio muy bueno para la categoría. El auto tiene más carga aerodinámica que los sedán, entonces estamos frenando bastante más adentro de lo que frenamos con los autos anteriores”.

Y en relación a la potencia de los motores contó: “Se siente la potencia más que nada en la tracción de abajo, después arriba va igual que antes, pero en la primera acelerada, los autos siempre buscan patinar, eso se da por la gran prestación del motor”.

Emiliano Stang en el inicio de una nueva era del TC 2000

El piloto de Crespo valoró esta nueva era que comenzará el fin de semana en Misiones, ya que desde hace décadas no se veía una apuesta tan grande por parte de la categoría, hasta con el nuevo sonido de los motores algo que era muy pedido por parte del público. “Creo que es unos de los cambios más grandes, cambia completamente el modelo de auto, también la construcción. Antes usábamos eje trasero, ahora son todas ruedas independientes. Creo que es de los cambios más grandes que se han hecho. Se ve muy bien, las SUV quedaron todas muy lindas, van fuertes, hasta mejor que los sedán, fue un cambio muy positivo”, contó el piloto que será el tercer entrerriano en ser piloto oficial Toyota, como alguna vez lo fueron Omar Martínez y Mariano Werner.

Justamente, una de las novedades revolucionarias que presentará será el sistema de ejes traseros independientes y sobre ello dijo: “El eje se siente en como que el auto no vaya picando, pero más que nada sirve mucho en seguridad, porque antes si te pegaban en las ruedas traseras te dolía y ahora todo absorbe para adentro, entonces debería ser mucho menos doloroso un choque”.

Respecto al autódromo de Oberá

Por otra parte, el único entrerriano que tendrá la categoría indicó que Oberá será su primera experiencia. “Es una pista que no conozco, el TC 2000 no corre creo que desde 2011 o algo así. Es un poquito de desventaja eso, pero trataremos de solucionarlo el fin de semana”, se sinceró. Al mismo tiempo valoró la experiencia que tiene el equipo comandado por Darío Ramonda. “Todo el grupo de ingenieros son todos unos genios, la tienen muy clara con los autos. Obviamente que ellos me van a ayudar muchísimo en una pista que es muy complicada”, contó.

Por último, Stang precisó que la intención es darle continuidad este año en TC 2000 y en Top Race, en esta última viene de lograr un segundo puesto el pasado fin de semana en San Nicolás. Experiencia es lo que irá sumando carrera a carrera este joven piloto de 19 años que se inició a los 5 en el karting de la provincia de Córdoba, inclusive corriendo en dos Mundiales de karting en 2017 y 2019, mientras que a los monopostos pasó en 2021, en tanto que ya en autos con techo tuvo su estreno en 2023 con el TC 2000 Series.