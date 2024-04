El volante de Patronato sumó minutos después de dos meses de inactividad por una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano. “Me sentí bien desde lo físico, que es lo que me preocupaba”.

Emiliano Purita firmó el 6 de febrero el contrato que lo une con Patronato hasta la finalización de la temporada 2024 de la Primera Nacional. Cinco días después tuvo su bautismo con la camiseta del Rojinegro al ingresar, desde el banco de suplentes, en el encuentro que el Santo disputó en el estadio Grella ante All Boys.

El mediocampista diestro mostró la jerarquía que le permitió formar parte del seleccionado Sub 20 y lo llevó al mercado europeo. Sus aportes encendió la ilusión del hincha. Sin embargo la jornada no concluyó como lo deseaba.

El futbolista formado en la cantera de San Lorenzo abandonó el campo de juego cuando restaban 5 minutos para el final del cotejo. 24 horas después la institución notificó que Purita sufrió un hundimiento del hueso malar como consecuencia de un golpe sufrido en el cotejo ante el Albo. La lesión lo marginó durante dos meses. Integró el banco de suplentes en el cotejo ante San Miguel, historia que fue suspendida a los 45 minutos por las inclemencias del tiempo.

El pasado lunes Purita volvió a escena. Fue uno de los pilares del punto que rescató el conjunto dirigido por Walter Perazzo ante Quilmes, el único líder de la Zona A, en condición de visitante.

patronato.jpg Emiliano Purita, integrando el 11 inicial de Patronato que enfrentó a Quilmes Prensa Quilmes.

“Vine a Patronato con la ilusión tan grande volver al país y poder jugar. Esta lesión hizo que sea cuesta arriba porque es una molestia diferente a la que se acostumbra en el fútbol. Al llegar y ser nuevo costó. Ahora estoy contento por haber sumado tantos minutos, por haber tenido un rendimiento grupal bueno. Hicimos un gran partido. Desde todo esos lados el regreso fue muy positivo”, valoró Emi, en diálogo con Ovación.

Emiliano Purita, el resiliente

Purita había experimentado una situación similar cuando inició su ciclo en Dnipro de Ucrania. En ese entonces sufrió rotura ligamentos en su rodilla. “Fue como rebobinar y revivir lo que me pasó. Si bien la lesión fue diferente y la rehabilitación fue de menor tiempo, fueron dos experiencia de las últimas, de haber llegado, debutado y encontrarme con una lesión que me marginó bastante tiempo”, revivió el volante, que aseguró que estos escenarios lo ayudaron a crecer en su carrera.

“Son situaciones inevitable porqué estamos expuestos. La última lesión se o jugada desafortunada en la que recibí un golpe que nunca lo esperé. Se hace complicado porqué es cuestión de reponerse y tratar de levantarse ante una situación. Es tratar de pararse y encontrar el lado positivo como objetivo para volver a escena. Estas situaciones fortalecen, te hace mirar las cosas de otra manera, te llevar a disfrutar los pequeños y buenos momentos que te da esta profesión. Te enseña mucho”, aseguró.

Personalidad en la casa del líder de la Primera Nacional

Al momento de realizar una autoevaluación, el exSan Lorenzo se mostró conforme con lo realizado en la cancha del Cervecero. “Me sentí bien en lo físico que era lo que más me preocupada después de tanto tiempo inactivo, cumpliendo y haciendo lo que trabajamos en la semana para enfrentar a un rival de esas características. Lo normal es que me falte ritmo futbolístico y eso se adquiere con cantidad de partidos. Haber sumado tantos minutos y haber vuelto definitivamente a la cancha me ayudará a encontrar mi mejor versión”, aspiró.

Purita indicó que ante Quilmes Patronato exhibió la imagen que venían buscando. “Sin contar los goles que recibimos salió casi a la perfección el plantel que realizamos”, resaltó. Luego agregó: “Pusimos en aprietos al mejor equipo de la categoría. Un equipo al que no le venían haciendo goles y le encontramos las formas para poder lastimarlo”.

Siguiendo la misma línea, Emi compartió la satisfacción por haber alcanzado una deuda que tenían pendiente. “Se observó lo que trabajamos en la semana”, subrayó. “Estábamos con un sabor amargo por no poder plasmar en la cancha lo que trabajamos en la semana. Era una deuda muy grande que teníamos hacia la gente. Partiendo desde acá hacia adelante la idea es conservar estas ganas, esta actitud y seguir agregando muchisimo más juego”, apuntó.

Punto de partida para Patronato

El mediocampista remarcó que, el empate ante Quilmes, deberá ser el punto de partida para Patronato. “Pudimos encontrar los momentos de un partido que quizás en los papeles ellos se sentían ganadores. Lo pusimos en aprietos. Nos sentimos muy cómodos dentro de la cancha. Este tipo de partidos debemos coronarlo y hacerlo valer cuando jugamos de local. Por eso es muy importante el partido del fin de semana porque es un punto de partido en la actitud, en la fortaleza del grupo. Se vio una imagen distinta y eso nos motiva para poder encarar a lo que nosotros creemos que merecemos”, se entusiasmó Emi, que catalogó a Talleres de Remedios de Escalada como un rival directo.

“Hay que ser totalmente honestos. Hoy nos encontramos abajo en la tabla de posiciones. También somos consciente que el torneo es muy largo y que buscaremos pelear más arriba en la tabla. Pero hoy debemos enfocarnos cien por ciento en Talleres, que será el rival a vencer”, cerró.