En cuanto al mal momento deL Santo en la Primera Nacional, indicó: "La dirigencia, el técnico y algunos compañeros con los cuales compartí en otros clubes, me llamaron desde el primer instante que volví de Turquía. Me motivó el buen grupo, porque tuve el llamado para ir a otros equipos que están peleando por los primeros puestos, pero quise venir a Patronato".

Además, agregó: "Tiene un buen equipo, juego y eso me sedujo, también por mi cercanía a Corrientes, ciudad donde nací. A Patronato le aporto mi experiencia, el recorrido en esta categoría que es muy dura y también goles".

Emanuel Dening espera responder con goles

Emanuel Dening 1.jpg Emanuel Dening: "Llego con mucha madurez y experiencia" Alan Barbosa/UNO ER

"Necesitamos un triunfo para volver a creer, porque hay buen equipo. Son momentos que uno pasa como delantero, donde se cierra el arco y no quiere entrar, pero hay que seguir insistiendo, trabajando", expresó.

Acerca de las indicaciones de Diego Pozo, comentó: "Me pide movimiento arriba, que terminemos las jugadas con goles y que estemos juntos a la hora de atacar".

Por último, destacó: "Me encuentra muy maduro, con mucha experiencia, me quisieron en Primera División, el cual no se pudo dar, y ahora vengo en este momento malo que está pasando, pero saldremos adelante".