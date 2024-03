El Torneo Guillermo Parma reúne equipos de todo el país.

Paraná Rowing Club organizó el Torneo Internacional Guillermo Parma para la categoría Sub 18 en ambas ramas. Comienza este viernes y culmina el domingo 3.

Paraná Rowing Club última detalles para lo que será una nueva edición del Torneo Internacional de Vóleibol denominado Guillermo Parma. La categoría Sub 18, en ambas ramas, se presentará a partir de este viernes y el campeonato culminará el domingo 3. Los encuentros se desarrollarán en la sede del Remero y la de Sionista.

En relación a la cita que comienza este viernes, UNO dialogó con Adrián Kaplan, coordinador deportivo de Paraná Rowing Club. El empleado del Remero dio detalles acerca de la modalidad de esta competencia y la importancia que se merece para la categoría.

En primera instancia mencionó porque lleva ese nombre. “El torneo se llama Guillermo Parma porque Guillermo fue una persona que trabajó mucho, e incansablemente por el club. Fue un tipo que peleó por el vóley del club. Un eslabón muy importante, en esa época, para lo que es el vóley actualmente en Rowing”, recordó Adrián.

“Es la séptima edición del Parma. Para nosotros es un torneo que provoca un trabajo importante para el vóley del Rowing. Debido a eso, las gratificaciones son enormes porque cada vez se suman más equipos y de calidad deportiva. Este año, por ejemplo, es el caso de Bomberos, Ciudad de Buenos Aires y Pelotarios del país uruguayo entre otros equipos de la zona”, dijo, en relación a las expectativas por llevar adelante un torneo de esta envergadura.

EQUIPOS MASCULINOS: Paraná Rowing Club, Club Ciudad de Buenos Aires, Bomberos Vóley de Santa Fe, Villa Dora de Santa Fe, Club 25 de Mayo de Victoria, Pelotarios Paysandú de Uruguay, Regatas de Corrientes, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, Atlético Echagüe Club y Club Atlético Paracao.

EQUIPOS FEMENINOS: Paraná Rowing Club, Atlético Echagüe Club, Club Atlético Libertador San Martín, Club Atlético Diamantino, Club Atlético Paracao, Bomberos Vóley de Santa Fe, Regatas de Santa Fe, Pelotaris Paysandú de Uruguay, Sociedad Sportiva de Gualeguay, Olimpia Urdinarrain y La Armonía de Colón.

Torneo Internacional Guillermo Parma.jpg El Torneo Guillermo Parma reúne equipos de todo el país. UNOER/ Juan Manuel Hernández

Por otra parte, el coordinador deportivo puso el foco en los objetivos de la institución durante la competencia internacional.

“Los objetivos son varios. Van de la mano por la etapa del año. Estamos todos arrancando recién. Hay muchas chicas y muchos chicos que están cambiando de categoría y que recién hacen su primera experiencia en la categoría Sub 18. Aunque no parezca, a los gurises les cuesta el cambio de categoría porque son otros niveles. Por ejemplo, se van a chocar con jugadores y jugadoras que ya tienen uno o dos años en Sub 18 e inclusive han entrenado con el plantel de Primera División”, dijo.

“La velocidad de juego es, indudablemente, otra”, sentenció.

“Nosotros, como club, presentamos un equipo femenino alternativo que está compuesto por la Sub 16 y algunas jugadoras de Sub 14 para ir ganando experiencia y arrancar el año con la mayor cantidad de minutos en cancha posible para afrontar la competencia local y provincial”, agregó el coordinador.

“El club está bien”, expresó haciendo referencia al nivel con el que cuentan para afrontar la competencia.

“Con respecto a los rivales que vamos a enfrentar pienso que, con nuestras armas, daremos pelea. Si bien recién estamos arrancando la temporada, la intención es pelear un lugar en las semifinales con ambas categorías”, aseguró Kaplan.

El coordinador deportivo de Paraná Rowing Club se tomó un tiempo para hacer mención a la Liga Federal obtenida por la institución hace un par de semanas. El Remero, además de quedarse con el título, ascendió a la segunda categoría del deporte a nivel nacional.

“Fue un impacto mas que positivo para el club. Un envión anímico muy importante para la institución”, acotó en primera instancia.

“Esto lleva un gran trabajo de gente que no entra a la cancha pero que está haciendo las cosas de la mejor manera, continuamente, para el vóley del Paraná Rowing Club”, siguió.

“No sé si es tanto el valor del título en sí. Yo siento que la importancia del mismo viene por el lado de que fueron todos jugadores del Remero. Haber logrado el título con un 99% de participantes nacidos, criados y formados en el club merece una satisfacción enorme y se vio reflejado en la tribuna donde estaba completa de chicos del club”, agregó

“Las categorías formativas se sienten identificadas con la camiseta y con el jugador que está adentro de la cancha. Lo cruza en los entrenamientos y lo saluda. El sentido de pertenencia se arraiga firmemente”, cerró.