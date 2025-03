El Torneo Dos Orillas tendrá su tercer capítulo

En el grueso de las canchas los partidos serán a las 9 (Sub 10), 10 (Sub 12), 11 (Sub 14), 12.15 (Sub 16), 13.30 (Sub 19), 15 (Reserva) y 16.30 (Primera), aunque también hay algunos encuentros que están fixturados en otros horarios, los cuales están detallados a continuación.