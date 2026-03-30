El Rally Entrerriano arrancó su temporada en Primero de Mayo

El Rally Entrerriano inició su certamen en Primero de Mayo, donde el representante de Colón Cristian Orcellet se llevó la clasificación general.

El colonense Cristian Orcellet junto a Dario Locher se quedaron con la victoria en la A6.

El Rally Entrerriano disputó este fin de semana la apertura de la temporada en la localidad de Primero de Mayo, donde al cabo de las dos etapas el triunfo en la clasificación general quedó en poder del binomio colonense integrado por Cristian Orcellet y Dario Locher con un VW Gol Trend de la clase A6.

La jornada del domingo volvió a estar signada por elevadas temperaturas, que pusieron a prueba las 27 tripulaciones que fueron de la partida y que contó con la presencia de gran cantidad de aficionados al costado del camino.

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En la Clase A6 Orcellet-Locher retuvieron el liderazgo obtenido el sábado, dejando en segundo lugar a Daniel Bonnin y Walter Traverso, terceros culminaron Nestor Ramírez y Juan Gianello. Tanto la segunda etapa como la Power Stage quedaron para Nelson Bonnin y Javier Benitez.

En la Clase N7, Luciano Lambert y Francisco Uboldi tomaron la punta en el segundo tramo de la mañana y no la perdieron más, ganando también los puntos de la etapa del domingo, segundos fueron Franco Pellandino y Laura Esquivo, y terceros Gustavo Ramírez y Franco Delorenzi. La Power Stage quedó para Julio Erpen y Pablo Salvidia.

En la Clase N7 Light, la definición se dio en la última PE a favor de Federico García y Javier Travichet que ganaron también la etapa y la Power Stage. Segundos terminaron Lucio Moreira y Leonardo Cena.

En la Clase N9 16 válvulas fue un fin de semana redondo para Manuel Cergneux y Diego Saipert, que ganaron la carrera de punta a punta. Segundos terminaron Joaquin y Mauricio Blanc que vencieron la Power Stage y terceros Cristian D’Elia y Darci Frascheri. La segunda etapa fue también para Cergneux-Saipert.

En la Clase N2, Alejandro y Romina George lograron completar la segunda etapa luego que problemas de transmisión los dejaran de a pie el sábado, para alegría de todos los locales que vieron completar la carrera a su representante.

Cómo sigue el certamen del Rally Entrerriano

La próxima del Rally Entrerriano será los días 1, 2 y 3 de mayo en Crespo.