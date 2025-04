El podio a Iñaki Arrías lo ilusiona con dar pelea

“Hacer mi primer podio en el TC Pista Mouras en mi tercera carrera es una locura y más teniendo en cuenta que lo hacemos con un presupuesto chico a comparación del resto. Tuve que frenar dos carreras por problemas económicos y volver con un podio es increíble. Es una satisfacción enorme para mi, para los sponsors, el equipo, mi familia que hacen un montón”, comentó a Ovación.

Arrías demostró estar entre los puestos de punta, desde la misma clasificación porque ocupó el tercer puesto. En esa misma posición largó la final y pudo avanzar en el clasificador. “Largué en puesto tres y los dos de adelante (Nicolás Jaime y Juan Pablo Alberti) tuvieron mejores autos que el mío en todo el fin de semana. Aproveché un error de Alberti en el relanzamiento, lo pude capitalizar en una muy buena y precisa maniobra. Lo pude aguantar todo el tiempo porque él venía más firme. Durante toda la carrera fui bien por la cuerda y pude soportar la presión para no darle chances”, comentó.

“Donde estuvo la oportunidad mínima la pude aprovechar y esa fue la clave para alcanzar el segundo puesto. En clasificación ellos tenían un poco más, pero en carrera mi auto estuvo bien. Por ser mi tercera carrera ya noté que el ritmo de mi auto es muy bueno, es uno de los puntos más fuertes que tenemos como conjunto. Hicimos valer mucho eso, no obstante, no regalé nada siempre al límite dando el 100 en cada vuelta. Lo que mejor tenemos es el ritmo”, agregó.

Con el Ford del equipo de Enrique Candela Competición de la ciudad bonaerense de Bragado con la motorización de Mauri Candela, el joven de 19 años volvió a resaltar las bondades de su medio mecánico.

“Cuando lo pude superar a Alberti di todo, el auto aguantó de una manera increíble. Después de superarlo fueron más de seis vueltas con su auto muy cerca del mío y por suerte el buen ritmo me ayudó un montón”, dijo.

La evolución de Iñaki Arrías

Con pasado en el karting y en monopostos, Arrías valoró que se siente cómodo con este tipo de autos con tracción trasera. “Me adapté rápido al auto, Kevin Candela me ayudó un montón porque sabe mucho de este tipo de autos. Él me dio mucha ayuda y la pude aprovechar al máximo. La tracción trasera con potencia me cae muy bien, de apoco Kevin me fue marcando el tema de las frenadas y considero que justamente en lo que más mejoré fue en los frenajes”, consideró.

Con dos abandonos y un podio en su tercera intervención en una de las categorías formativas de la ACTC, Arrías ya se ubica en el décimo lugar en el torneo y la intención es mantenerse dentro de los 12 que clasificarán a los playoffs. No obstante, el piloto buscará seguir trabajando en función de conseguir el presupuesto para no tener que volver a parar. “El presupuesto juega el papel más importante en todo esto, si fuera por mi correría todas las fechas que quedan hasta el final del año. La idea es estar en la próxima (18 de mayo también en La Plata), el equipo me da una mano enorme. Queremos hacer una buena etapa regular y meternos en el playoff. Queremos estar en la copa y ser protagonistas”, manifestó. “Estar en puesto 10 del campeonato con dos fechas menos es muy bueno. Creo que vamos a funcionar muy bien de acá en adelante”, agregó.

Por último, Arrías volvió a valorar el resultado final del fin de semana que no es más que el esfuerzo de un conjunto de personas que trabajan para estar carrera a carrera y sumar experiencia. “Hay un montón de gente que estar atrás de esta locura, todos mis sponsors, mi familia, mis amigos, mi viejo que es un pilar fundamental en todo esto. Esperemos seguir por este buen camino en lo que resta de la temporada”, finalizó.

Con los resultados de este fin de semana, Alberti lidera el torneo con 219,5 puntos y dos victorias, segundo lo sigue de cerca Jaime con 214 unidades y la misma cantidad de triunfos. El tercero es Alejandro Martínez, que llegó 8°, con una puntuación de 175,5. En tanto que Arrías se ubica 10° con 91,5 unidades.

Pasó la quinta fecha del campeonato. Dodge y Chevrolet tienen dos victorias para cada uno, mientras que Ford se adjudica una. La próxima será el 16, 17 y 18 de mayo en el mismo escenario: el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El piloto de Paraná buscará seguir por la misma senda y en procura de mejorar para conseguir su primer éxito en la categoría que lo posicionará como candidato a la corona. Falta mucho, pero lo importante de esta primera parte del campeonato es conseguir la regularidad para meterse dentro de los 12 que pelearán por la Copa de Plata. Allí empezará otro torneo y será fundamental llegar con un auto rendidor y que no se pare.