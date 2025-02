El nogoyaense Emilio Cornago es nuevo DT de un equipo español

Emilio Cornago, nuevo entrenador del Club Deportivo Manchego Ciudad Real

Por otro lado, en su etapa como jugador, el zurdo inició su aventura europea en el CD Guadalajara Promesas de España. Además, en tierras españolas, también jugó en el Club Deportivo Carranque, Club Deportivo Vera y Peñarroya-Pueblonuevo Club de Fútbol. A su vez, pasó por el Olympiakos Nicosia FC de Chipre y Real Maryland Football Club de Estados Unidos. Otras de sus experiencias exóticas fueron en el Fgura United FC, Mdina Knights F.C. y Melita Football Club (jugó durante siete temporadas y a fuerza de constancia y dedicación se convirtió en el extranjero que más veces ha usado la camiseta del club en toda su historia).

Se refirió a su presente en España

Luego de su llegada a la institución y el posterior debut con goleada, UNO dialogó con Emilio. El oriundo de Nogoyá se mostró entusiasmado con este nuevo proyecto que comenzó a transitar y buscará seguir alimentando su currículum.

—¿Qué te motivó a aceptar esta propuesta?

—Me motivó la chance de dirigir en España. Además, es un club con mucha historia. También, tuvieron que ver mucho las charlas que mantuve con Matías Di Gregorio (Director Deportivo), su propuesta, la forma de trabajo y el proyecto, me entusiasmaron inmediatamente. Tenemos una forma muy similar de pensar sobre la profesión, con lo que, fue natural llegar a un acuerdo.

—El equipo no estaba pasando por un buen momento y debutaste con una goleada, ¿qué ajustes hiciste para lograr un mejor funcionamiento?

—Ha sido mérito total del plantel. El partido estuvo rodeado de circunstancias especiales, debido a los problemas financieros que enfrenta el club. Entonces, la actitud y profesionalidad de nuestros jugadores fue fundamental.

—Considerando la dificultad del torneo, ¿qué objetivos te propusiste en lo grupal y personal?

—Ya se ha disputado la mitad del campeonato y disponemos de muy poco tiempo de trabajo. Lo importante para nosotros es mejorar día a día, intentando optimizar la calidad de los entrenamientos y ser competitivos en los partidos. Hoy, la realidad, es que debemos enfocarnos partido a partido.

—¿La idea es realizar un proyecto a largo plazo?

—Por el momento, queremos encontrar el funcionamiento que pretendemos y obtener los resultados que buscamos. Nuestro foco está puesto en eso.

—Suele decirse que dirigir en Europa es más fácil que hacerlo en la Argentina, ¿es así o las exigencias son las mismas?

—Cada país tiene sus exigencias y particularidades. No he dirigido en la Argentina, por ende, no puedo dar una opinión al respecto. Pero el fútbol no es fácil en ningún lugar.

—¿Te gustaría dirigir en el fútbol argentino?

—No he tenido la posibilidad, aunque me encantaría, porque es mi país y estoy orgulloso de ser argentino. Sin lugar a dudas, sería cumplir un sueño dirigir en la Argentina. Pero estoy enfocado en el presente, aunque en un futuro nunca se sabe. Tal vez, el tiempo lo diga mejor.

Debut arrollador

El sábado pasado, el Club Deportivo Manchego Ciudad Real goleó 6-0 al Club Polideportivo Villarrobledo por la fecha 20 del Grupo 18 de la Tercera Federación, en una tarde llena de estrenos. El entrerriano Emilio Cornago debutó como DT del conjunto local, así como también, el delantero finlandés Sakari Tukiainen. Además, Gabriel Tamames jugó sus primeros minutos y José Rodríguez reapareció como titular tras su operación de rodilla.

Sobre el campo de juego quedó plasmada la gran diferencia de calidad, físico y preparación que existía entre ambos conjuntos. Eso se fue traduciendo en un dominio local y goles que subían el marcador con el paso de los minutos, hasta llegar a seis. Dos cañonazos desde fuera del área de Marcos Ríos y Elvio Gelmini abrieron el partido y antes del descanso, se apuntó Enzo Ojeda al festival goleador. Luego, Santiago Herrera marcó en dos ocasiones. En la segunda mitad, el conjunto local bajó algo su intensidad y no quiso hacer sufrir más a la visita. Sobre el final, el finlandés Sakari Tukiainen puso cifras definitivas con un oportuno cabezazo tras una asistencia de Alberto Cuéllar.

Se aproxima un duro partido

El próximo sábado, el Club Deportivo Manchego Ciudad Real tendrá que afrontar un prueba de fuego cuando visite al Club Deportivo Villacañas por la fecha 21 del Grupo 18 de la Tercera Federación. El conjunto local se encuentra en el segunda puesto de la tabla de posiciones con 39 puntos, solamente a dos del puntero, el Atlético Albacete (tiene 41 puntos en la competencia oficial). Por su parte, el elenco dirigido por el entrerriano, marcha en la 12ª posición con 24 puntos en su haber y muy lejos de las primeras colocaciones.