Uno Entre Rios | Ovación | Balón de Oro

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

En la entrega de premios, el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero fue para Gianluigi Donnarumma, pero en redes sociales se equivocaron y pusieron primero al Dibu.

23 de septiembre 2025 · 17:42hs
Dibu Martínez ganó el Premio Lev Yashin en 2023 y 2024.

Dibu Martínez ganó el Premio Lev Yashin en 2023 y 2024.

En la tarde del lunes se llevó a cabo la ceremonia de la entrega del Balón de Oro, que finalmente fue para Ousmane Dembélé, figura de París Saint-Germain, pero además se repartieron otros galardones y uno de ellos fue el Lev Yashin al mejor arquero, premio que ganó Gianluigi Donnnarumma pero que en redes sociales tuvo a un blooper que protagonizó indirectamente Emiliano Martínez.

Mientras que en el Theatre du Chatelet de la capital francesa el guardameta italiano se preparaba para subir al escenario a recoger el trofeo, en X (ex-Twitter), el community manager de la cuenta oficial de la ceremonia posteó el top ten y, si bien en las imágenes estaban bien, en la descripción publicó el ranking de 2024. Es decir, dio como ganador al Dibu.

La emoción de Dembélé al recibir el trofeo.

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta blanca tras cinco partidos.

Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

Dibu Martinez 2
El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista.

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista.

Si bien la publicación duró apenas unos minutos hasta que fue borrada y corregida, estuvo el tiempo suficiente para que los más rápidos le hicieran captura de pantalla y lo volvieran viral. “Ya sabemos que el Dibu es el mejor”, bromeó la mayoría sobre el golero de la Selección Argentina y Aston Villa, que estuvo nominado pero quedó en el octavo puesto.

Donnarumma, que actualmente se desempeña en el Manchester City pero en la última temporada tuvo una muy destacada labor en París Saint-Germain, donde fue campeón de la Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa de Francia, se quedó por segunda vez con el trofeo luego de obtenerlo en 2021, año en que ganó la Eurocopa con Italia, y alcanzó al Dibu Martínez, vencedor en 2023 y 2024, como el máximo ganador del premio.

Lo cierto es que PSG fue el gran ganador en la ceremonia del Balón de Oro. Mientras el plantel de París Saint-Germain disputaba el clásico ante Olympique Marsella como visitante, que fue derrota 1-0 ante el equipo de Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, los parisinos fueron los más premiados.

Además de Ousmane Dembélé, que le ganó el ‘mano a mano’ a Lamine Yamal por el máximo galardón (lo fue a recibir porque está lesionado), también fueron premiados Gianluigi Donnarumma (hoy en Manchester City pero premiado por su temporada en PSG) con el Lev Yashin, Luis Enrique con el Johan Cruyff a mejor entrenador y además le otorgaron el premio al mejor equipo del mundo en el último año.

Dibu Martínez lo ganó de manera consecutiva (2023-2024)

Dibu Martinez 1
Dibu Martínez ganó el Premio Lev Yashin en 2023 y 2024.

Dibu Martínez ganó el Premio Lev Yashin en 2023 y 2024.

Balón de Oro Dibu Martínez Dembélé París
Noticias relacionadas
Emilia Carrivale fue una de las citadas por el cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

El FVS ya fue probado con éxito por la FIFA en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024.

La FIFA estrenará el sistema FVS en el Mundial Sub 20 de Chile

Ver comentarios

Lo último

Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Ultimo Momento
Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

Colapinto vs. Aron, la pelea ridícula que se armó Alpine

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Obligado a sumar, Mariano Werner correrá en San Nicolás, un circuito que lo entusiasma

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

Cuatro jugadoras entrerrianas fueron convocadas a la Selección Argentina Sub 19

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista

Miguel Ángel Russo solo hizo los cinco cambios en dos partidos de Boca

Miguel Ángel Russo solo hizo los cinco cambios en dos partidos de Boca

La provincia
Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Murió el exintendente de General Ramírez, Ricardo Antivero

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Rogelio Frigerio dijo que la baja de las retenciones es fundamental para el interior productivo

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Colón volvió a pedir la relocalización del proyecto de la planta de combustibles sintéticos de Uruguay

Dejanos tu comentario