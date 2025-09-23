El insólito blooper en la gala del Balón de Oro con el Dibu Martínez como protagonista.

En la entrega de premios, el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero fue para Gianluigi Donnarumma, pero en redes sociales se equivocaron y pusieron primero al Dibu.

En la tarde del lunes se llevó a cabo la ceremonia de la entrega del Balón de Oro, que finalmente fue para Ousmane Dembélé , figura de París Saint-Germain, pero además se repartieron otros galardones y uno de ellos fue el Lev Yashin al mejor arquero, premio que ganó Gianluigi Donnnarumma pero que en redes sociales tuvo a un blooper que protagonizó indirectamente Emiliano Martínez.

Mientras que en el Theatre du Chatelet de la capital francesa e l guardameta italiano se preparaba para subir al escenario a recoger el trofeo, en X (ex-Twitter), el community manager de la cuenta oficial de la ceremonia posteó el top ten y, si bien en las imágenes estaban bien, en la descripción publicó el ranking de 2024. Es decir, dio como ganador al Dibu.

Si bien la publicación duró apenas unos minutos hasta que fue borrada y corregida, estuvo el tiempo suficiente para que los más rápidos le hicieran captura de pantalla y lo volvieran viral. “Ya sabemos que el Dibu es el mejor”, bromeó la mayoría sobre el golero de la Selección Argentina y Aston Villa, que estuvo nominado pero quedó en el octavo puesto.

Donnarumma, que actualmente se desempeña en el Manchester City pero en la última temporada tuvo una muy destacada labor en París Saint-Germain, donde fue campeón de la Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa de Francia, se quedó por segunda vez con el trofeo luego de obtenerlo en 2021, año en que ganó la Eurocopa con Italia, y alcanzó al Dibu Martínez, vencedor en 2023 y 2024, como el máximo ganador del premio.

Lo cierto es que PSG fue el gran ganador en la ceremonia del Balón de Oro. Mientras el plantel de París Saint-Germain disputaba el clásico ante Olympique Marsella como visitante, que fue derrota 1-0 ante el equipo de Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, los parisinos fueron los más premiados.

Además de Ousmane Dembélé, que le ganó el ‘mano a mano’ a Lamine Yamal por el máximo galardón (lo fue a recibir porque está lesionado), también fueron premiados Gianluigi Donnarumma (hoy en Manchester City pero premiado por su temporada en PSG) con el Lev Yashin, Luis Enrique con el Johan Cruyff a mejor entrenador y además le otorgaron el premio al mejor equipo del mundo en el último año.

Dibu Martínez lo ganó de manera consecutiva (2023-2024)