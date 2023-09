El crespense que dio el salto a Europa.

A poco más de 10,188 kilómetros de distancia de su pueblo natal (Crespo) y con el océano Atlántico de testigo, el armador selló su vínculo con el Club Voleibol Vinaròs.

La institución española, sólo tiene cinco años de vida y surgió debido a que su presidente estaba cansado de que él y otros jugadores tuvieran que buscar acomodo en otros equipos de Castellón o de Tortosa. Allí, Holdstein, buscará seguir escribiendo páginas doradas para una carrera que parece no tener techo.

En declaraciones a UNO, Francisco Holdstein, se manifestó con respecto a este nuevo proyecto.

No podemos hablar de inicios, porque ya la historia familiar está atravesada por el mundo del vóley: “No sé si decir que inicié o si ya nací ahí, porque mi papá es profe, mi mamá es profe y jugadora, mi hermana es profe y jugadora también, así que ya nací con la pelota en la mano”.

Podríamos decir y sin exagerar, que Echagüe fue su segunda casa: “A los 15 años arranqué a jugar en Echagüe y fue una familia, porque estaba entre tres o cuatro veces por semana allá y conocí gente que me marcó mucho”.

La reacción de su familia fue más que positiva y destacó que su apoyo fue fundamental para la toma decisiones: “Mi familia reaccionó muy bien. Yo a ellos siempre les comenté todo, somos muy unidos. Creo que si no me hubieran apoyado, nunca se me hubiera dado nada directamente”.

Eligió España para probarse a sí mismo: “Es una buena posibilidad de salir a conocer, probar mis límites y ver hasta donde llego, con el tema de estar lejos también. Porque una cosa es irte a jugar a Buenos Aires, que si te llega a pasar algo, tenés a las personas que conocés a 6 horas, pero acá no, así que es una buena aventura”.

Francisco pretende tener una buena temporada como objetivo principal: “El principal objetivo deportivo que me puse, sería tener una buena temporada para poder renovar o tener otras ofertas y en cuanto a lo personal, crecer bastante como personal. Porque como estoy lejos y solo, creo que me va a terminar de formar”.

Los referentes son importantes para los deportistas que están dando sus primeros pasos: “Tenemos un fuera de serie, que es Luciano De Cecco. Pero yo lo tomé más como inspiración a Matías Sánchez, que está de segundo, porque en vóley, si bien se busca mucha altura, él no es alto, y yo tampoco. Además, es uno que juega en mi posición, que sin mucha altura, llegó muy lejos”.

Pancho se expresó ante el nivel del vóley entrerriano: “En cuanto al nivel del vóley en Entre Ríos, creo que se está viendo el trabajo. Más que nada en el nivel de selecciones. Porque se hizo el Campeonato Argentino Sub 16, Sub 18 y ambas selecciones hicieron podio. Así que no es fácil eso. Y en cuanto a Primera, hay equipos que también están bien. Así que el nivel de Entre Ríos está subiendo”.

Finalmente, agradeció a sus seres queridos por el apoyo y el cariño: “Me gustaría agradecerle a mi familia, que me apoyó en todo. Siempre nos mantenemos comunicados y con mis amigos también. Quería agradecerle mucho también a la gente de Echagüe, a mis compañeros de allá, que me ayudaron varias veces y a la comisión, que también está muy presente. Agradecerle a toda la gente que me apoya y que me ha ayudado a que este sueño se haga realidad”.

Producción periodística: Gerónimo Flores