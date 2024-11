El concordiense Simón Sánchez se proclamó campeón con River Plate

La Novena División de River Plate salió campeón

En lo que respecta a los números de la campaña, los mismos reflejan el gran desempeño que tuvo el equipo durante el certamen. De 27 partidos jugados, ganaron 21, empataron dos y solamente perdieron en cuatro oportunidades. El dato que resalta entre tantas victorias, es que, finalizaron el torneo con 71 goles a favor (un promedio de tres goles por partido), siendo el segundo equipo que más goles hizo entre todas las categorías (solamente siendo superado por la Octava División de Vélez Sarsfield con 79).

Por otro lado, este martes, en el Salón de Usos Múltiples del Club, la Novena División fue galardonada tras su consagración en el torneo. Acompañados por dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol, el Presidente de Fútbol Formativo, Hernán Vázquez, y delegados de la categoría, los futbolistas recibieron medallas y el trofeo del campeón de la temporada.

La palabra del protagonista

UNO dialogó con Simón sobre este gran logro en su carrera y el mismo se mostró muy agradecido y feliz. A su vez, reveló detalles de su llegada al club y los objetivos que se puso por delante en una de las instituciones más grandes del país.

—¿Cómo se da tu llegada a River Plate?

—Mi llegada a River Plate se dio a través de una prueba que se realizó en Hurlingham. Me llamaron unos días antes, informándome que, tenía que quedarme en la pensión por una semana. Después de esa semana de entrenamientos, me pidieron que me volviera a quedar. Gracias a Dios, me fue bien y fui seleccionado para entrenar el resto del año con la categoría.

—¿Te costó la adaptación?

—Al principio me costó adaptarme. El tener que vivir lejos de mi familia y empezar a conocer gente nueva, fue difícil. Pero con el pasar de las semanas, me adapté rápidamente, gracias a mis compañeros y gente del club que me recibió de la mejor manera.

—Estás hace muy poco en la institución y ya te consagraste campeón, ¿qué sensaciones te generó?

—La verdad que fue una sensación muy linda, pasó todo muy rápido y, en el momento, no lo podía creer. Estoy muy feliz y totalmente agradecido con Dios y toda la gente que me ayudó para poder vivir esto.

—Ganaron 21 de los 27 partidos disputados, ¿a qué se debió esta regularidad?

—Se debe al esfuerzo y compañerismo que abunda en la categoría, siempre yendo para adelante, unidos, perseverantes y entrenando toda la semana con la intención de llegar al fin de semana y llevarnos los tres puntos.

—¿Qué objetivos te propusiste para el año que viene?

—Mis objetivos son seguir entrenando al cien por ciento, llegar a los partidos y dar lo mejor desde donde me toque.

Los resultados

Atlético Tucumán 0-1 River Plate; Central Córdoba 1-3 River Plate; River Plate 2-1 Platense; Barracas Central 0-3 River Plate; River Plate 6-0 Gimnasia y Esgrima La Plata; Newell’s Old Boys 0-2 River Plate; River Plate 2-0 Independiente de Avellaneda; Independiente Rivadavia de Mendoza 1-5 River Plate; River Plate 0-1 Huracán; Tigre 0-2 River Plate; River Plate 3-1 Instituto de Córdoba; Banfield 2-2 River Plate; River Plate 2-0 Talleres de Córdoba; Defensa y Justicia 2-4 River Plate; River Plate 2-1 Boca Juniors; Argentinos Juniors 1-3 River Plate; River Plate 3-1 Sarmiento de Junín; Estudiantes de La Plata 2-0 River Plate; River Plate 3-0 Rosario Central; Racing Club 1-2 River Plate; River Plate 7-0 Unión de Santa Fe; San Lorenzo 3-1 River Plate; River Plate 2-0 Vélez Sarsfield; Godoy Cruz de Mendoza 4-2 River Plate; River Plate 1-1 Lanús; Belgrano de Córdoba 0-3 River Plate; River Plate 5-0 Deportivo Riestra.