El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027 El Plantel Superior de rugby del Club Tilcara se prepara para su histórica Gira España-Francia 2027. Este viernes se realizará el lanzamiento del evento. 12 de agosto 2025 · 09:02hs

El Plantel Superior de rugby del Club Tilcara se prepara para vivir una nueva experiencia internacional que marcará la historia de la institución. En 2027, el equipo llevará a cabo su quinta gira fuera del continente, con destino a España y Francia.

La gira, que tiene como objetivos potenciar el desarrollo del juego, fortalecer la cohesión grupal y estrechar vínculos humanos y deportivos, será mucho más que una experiencia deportiva. La institución destacó que esta gira es una oportunidad para seguir consolidando la identidad del club.

Este viernes, a partir de las 19, se realizará el lanzamiento oficial de la Gira España-Francia 2027. La invitación está dirigida a jugadores, entrenadores, managers, colaboradores del Plantel Superior, dirigentes, jugadores de M19 y padres de menores de edad.