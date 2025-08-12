El Club Tilcara realizará una Gira por España y Francia en 2027.

Uno Entre Rios | Ovación | Club Tilcara

El Plantel Superior de rugby del Club Tilcara se prepara para su histórica Gira España-Francia 2027. Este viernes se realizará el lanzamiento del evento.

12 de agosto 2025
El Plantel Superior de rugby del Club Tilcara se prepara para vivir una nueva experiencia internacional que marcará la historia de la institución. En 2027, el equipo llevará a cabo su quinta gira fuera del continente, con destino a España y Francia.

La gira, que tiene como objetivos potenciar el desarrollo del juego, fortalecer la cohesión grupal y estrechar vínculos humanos y deportivos, será mucho más que una experiencia deportiva. La institución destacó que esta gira es una oportunidad para seguir consolidando la identidad del club.

El Club Tilcara presentará su Gira por España y Francia en 2027

Este viernes, a partir de las 19, se realizará el lanzamiento oficial de la Gira España-Francia 2027. La invitación está dirigida a jugadores, entrenadores, managers, colaboradores del Plantel Superior, dirigentes, jugadores de M19 y padres de menores de edad.

Club Tilcara España Francia
