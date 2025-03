Efecto Messi: Houston Dynamo decidió regalar entradas tras confirmarse la ausencia de Leo.

Houston Dynamo tomó la decisión de regalar entradas luego de que el Inter Miami confirmara que Lionel Messi no viajaría al estadio ubicado en Texas.

Cada vez que juega Lionel Messi, muchos fanáticos compran un ticket para verlo jugar a él. Sin embargo, cuando se enteran que no juega es una gran desilusión para cualquiera. Es como ir a ver a tu equipo y que a último momento se suspende. Y eso ocurrió en Houston Dynamo vs. Inter Miami, donde la Pulga estaba listo para jugar y a última hora el cuerpo técnico tomó la decisión de darle descanso y que se quede en Miami.

Lionel Messi no ha viajado a Houston y -a raíz de esto- el Dynamo, rival del Inter Miami este domingo desde las 7:00 PM (hora del Este de los Estados Unidos) por la segunda jornada de la MLS, aseguró este sábado que compensará a sus fanáticos por la ausencia del rosarino en el Shell Energy Stadium.

Lionel Messi no viajó

Lionel Messi 1.jpg

Se trata de una cuestión de descanso y rotaciones en el equipo que dirige Javier Mascherano. El Jefecito, en la conferencia del pasado viernes previo a la práctica, aclaró que Leo estaba bien. En la práctica se vio a un Messi sonriente entrenando a la par de sus compañeros y nada hacía imaginar que podría pegar el faltazo.

El Diez de las Garzas estuvo presente en todos los compromisos del equipo en lo que va del 2025: los cinco amistosos (América, Universitario, Sporting San Miguelito, Olimpia -Honduras- y Orlando City SC), los dos duelos de Concachampions (Sporting Kansas City) y el debut en MLS (New York City FC).

Además, Messi ha jugado en los tres partidos oficiales hasta el momento del Inter Miami en esta campaña con dos goles y dos asistencias: la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf (1-0 contra el Sporting Kansas City), la vuelta (3-1) y el empate por 2-2 ante el New York City en la primera jornada de la MLS. El conjunto de rosa disputará este jueves en su estadio la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones ante el Cavalier de Jamaica.

¿El probable equipo de Inter Miami sin Messi para enfrentar a Houston? Oscar Ustari; Ian Fray, Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba; Benjamín Cremaschi, Federico Redondo, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Tadeo Allende y Luis Suárez.

Una entrada de cortesía como resarcimiento

Dado que, presumiblemente, muchos fans de Houston tenían previsto acudir este domingo para ver al genio de Rosario, el Houston Dynamo anunció que compensará a los aficionados por la ausencia de Messi.

¿Qué dice el comunicado fechado en Houston este sábado 1 de marzo? “El Houston Dynamo está entusiasmado por recibir al Inter Miami CF en el Shell Energy Stadium el domingo por la noche. El informe sobre el estado de los jugadores que se compartió recientemente para el partido no incluyó al delantero Lionel Messi, pero se informó que no viajó a Houston. Lamentablemente, no tenemos control sobre quién juega para nuestro oponente.

Esperamos recibir a todos en lo que será una atmósfera increíble y una celebración del fútbol para la ciudad de Houston. Para demostrar nuestro agradecimiento, los fanáticos que asistan al partido de mañana por la noche pueden reclamar una entrada gratuita para un futuro partido del Dynamo esta temporada. Se proporcionarán detalles adicionales a principios de la próxima semana”.