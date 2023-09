Ecclestone: "Verstappen es el mejor piloto de la historia"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpit_stopf1col%2Fstatus%2F1706461527350419929&partner=&hide_thread=false El expropietario de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha modificado su perspectiva sobre quién es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Aunque solía elogiar a Alain Prost como el número uno, ahora considera a Max Verstappen como el rey de la F1. pic.twitter.com/NuztyDuRcq — PitStop F1 Col (@pit_stopf1col) September 26, 2023

En declaraciones al diario británico Daily Mail, Ecclestone subrayó también que "Max está por encima de Hamilton en mi lista. Por supuesto, Lewis también es muy brillante, es un verdadero talento".

En cuanto a otros pilotos de la Fórmula 1, el histórico ex director ejecutivo señaló: "George Russell (Mercedes) me gusta. Es un piloto sumamente talentoso. Pero si yo fuera el dueño de un equipo, creo que me fijaría en el australiano Oscar Piastri, de McLaren", analizó Ecclestone.

Finalmente y en otro orden Ecclestone criticó a Liberty Media la empresa dueña de los derechos de organización de la Fórmula 1.

"Creo que 18 carreras en el calendario son más que suficientes. En mi época programamos 20 y muchas veces pensé que era demasiado, hay que pensar más en los equipos", comentó el británico.