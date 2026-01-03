Uno Entre Rios | Ovación | Don Bosco

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Don Bosco visitará este sábado, desde las 17.30, a Unión de Crespo por la tercera fecha de la Zona 1.

3 de enero 2026 · 07:47hs
Don Bosco viene de caer como local ante Peñarol y necesita reacomodarse en el certamen que organiza la FEF.

Prensa Don Bosco

Don Bosco viene de caer como local ante Peñarol y necesita reacomodarse en el certamen que organiza la FEF.

Luego de golear como visitante en el debut y caer en su casa en la segunda fecha, Don Bosco irá por un nuevo triunfo en la Zona 1 de la Copa Entre Ríos que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Este sábado, desde las 17.30, el Salesiano visitará al colista Unión de Crespo, por la tercera fecha.

El equipo paranaense aplastó en la primera fecha a Arsenal de Viale y luego cayó como local ante Peñarol, por lo que intentará ponerse de pie tras ese revés. Por su parte, el Cervecero cayó en sus dos primeras presentaciones y está obligado a ganar para que la clasificación no se le ponga muy cuesta arriba.

Peñarol ganó sus dos partidos en la Copa Entre Ríos.

Triunfo de Peñarol en la Copa Entre Ríos

Andrés Solioz, uno de los organizadores de la Paraná-Santa Fe.

Reeditan la Paraná-Santa Fe tras casi 40 años

Programación de la tercera fecha de la Copa Entre Ríos

Zona 1: Unión de Crespo-Don Bosco de Paraná (sábado, a las 17.30) y Peñarol de Paraná-Arsenal de Viale (domingo, a las 18).

Zona 2: Peñarol de Basavilbaso-Juventud Ferrocarril Unidos de Carbó (domingo, a las 17) y Newell’s de Victoria-Sarmiento de Crespo (domingo, a las 17.45).

Zona 3: Cultural de Crespo-El Porvenir de Santa Anita (sábado, a las 20.30) y Defensores del Oeste de Basavilbaso-La Academia de General Galarza (domingo, a las 20).

Zona 4: Urquiza de Santa Elena-Caballú de La Paz (domingo, a las 17.30, en cancha de Camba Cuá) y Malvinas de Federal-Camba Cuá de Santa Elena (domingo, a las 17.45, en cancha de Las Flores).

Zona 5: Atlético Colonia Elía-San Marcial (domingo, a las 19) y Deportivo Urdinarrain-Engranaje de Concepción del Uruguay (domingo, a las 20.30).

Zona 6: Deportivo Ubajay-Juventud Urdinarrain (sábado, a las 20) y Parque Sur de Concepción del Uruguay-María Auxiliadora de Concepción del Uruguay (sábado, a las 21).

Zona 7: Almagro de Concepción del Uruguay y San José (sábado, a las 21, en cancha de Rivadavia) y Libertad de Concordia-Rivadavia de Concepción del Uruguay (domingo, a las 18).

Zona 8: Defensores de Barrio Nébel de Concordia-Juventud Unida de General Campos (domingo, a las 18) y Liebig-Lanús de Concepción del Uruguay (domingo, a las 19).

Zona 9: La Florida de Chajarí-Colegiales de Concordia (sábado, a las 19.30) y La Bianca de Concordia-Cosmos de Federación (domingo, a las 19).

Zona 10: 1° de Mayo de Chajarí-Independiente de Villa del Rosario (domingo, a las 20) y Unión de Concordia-América de Federación (lunes, a las 21, en cancha de La Bianca).

La Copa Entre Ríos Femenina

Este fin de semana también se jugará la cuarta fecha del campeonato provincial femenino que lleva adelante la FEF.

Zona 1: San Benito Paraná-Barrio Sud de Villaguay (domingo, a las 17.30, en cancha de Ministerio) y Malvinas de La Paz-Caballú de La Paz (domingo, a las 17.45, en cancha de Patronato).

Zona 2: Santa María de Oro de Concordia-Los Teros de Feliciano (domingo, a las 17) y Atlético Nueva Vizcaya-Santa Rosa de Chajarí (domingo, a las 19, en cancha de Escuela Dieguito).

Zona 3: Deportivo Urdinarrain-San José (sábado, a las 20); libre Peñarol de Rosario del Tala.

Zona 4: Gimnasia de Concepción del Uruguay-Juventud Unida de Gualeguaychú (domingo, a las 20, en cancha de Rivadavia); libre La Higuera de Concepción del Uruguay.

Zona 5: Atlético Uruguay-Independiente de Gualeguaychú (domingo, a las 18); libre La China de Concepción del Uruguay.

Don Bosco Copa Entre Ríos Unión de Crespo Federación Entrerriana de Fútbol
Noticias relacionadas
Javi García volvió a Boca en 2020 y alternó como suplente, tercer y cuarto arquero del plante.

Boca le renovó contrato a Javier García

Rubén Forestello, DT de Patronato.

Patronato inicia su puesta a punto

El shakedown previo al Dakar 2026 mostró las primeras imágenes de los vehículos en el desierto.

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Patronato viste Axfiu desde 2021.

Patronato renovó su vínculo con la firma local Axfiu

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: Viva la libertad carajo

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

Venezuela exige a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Ultimo Momento
Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: Viva la libertad carajo

Javier Milei celebró captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad carajo"

Venezuela exige a Estados Unidos una prueba de vida de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Venezuela exige a Estados Unidos "una prueba de vida" de Maduro y pide reunión de emergencia a la ONU

Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

Estados Unidos secuestró a Nicolás Maduro tras un ataque en Caracas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Policiales
Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la ruta 136: dieron a conocer la identidad de la mujer fallecida

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Contrabando de una Ferrari: padre e hijo serán juzgados en Entre Ríos

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Detuvieron a un hombre armado en Paraná en un caso de violencia de género

Ovación
Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Arranca el Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y todo lo que hay que saber de la carrera más extrema

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Para agendar: los Mundiales que se disputarán en 2026

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo sumó a Barovero al cuerpo técnico de River

Boca le renovó contrato a Javier García

Boca le renovó contrato a Javier García

La provincia
Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Entre Ríos recuperó más de 390.000 kilos de envases de fitosanitarios en 2025

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

Se viene la Fiesta Provincial de los Reyes Magos: caravana, caramelos y sorteo de bicicletas

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

San Benito tendrá una noche Navideña con la llegada de los Reyes Magos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Se formalizó el convenio entre la Policía de Entre Ríos y el Colegio de Psicólogos

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Abrieron las inscripciones para participar de la Colonia Tech 2026

Dejanos tu comentario