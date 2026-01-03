Don Bosco va por la recuperación en la Copa Entre Ríos

Don Bosco visitará este sábado, desde las 17.30, a Unión de Crespo por la tercera fecha de la Zona 1.

Don Bosco viene de caer como local ante Peñarol y necesita reacomodarse en el certamen que organiza la FEF.

Luego de golear como visitante en el debut y caer en su casa en la segunda fecha, Don Bosco irá por un nuevo triunfo en la Zona 1 de la Copa Entre Ríos que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). Este sábado, desde las 17.30, el Salesiano visitará al colista Unión de Crespo, por la tercera fecha.

El equipo paranaense aplastó en la primera fecha a Arsenal de Viale y luego cayó como local ante Peñarol, por lo que intentará ponerse de pie tras ese revés. Por su parte, el Cervecero cayó en sus dos primeras presentaciones y está obligado a ganar para que la clasificación no se le ponga muy cuesta arriba.

Triunfo de Peñarol en la Copa Entre Ríos

Programación de la tercera fecha de la Copa Entre Ríos

Zona 1: Unión de Crespo-Don Bosco de Paraná (sábado, a las 17.30) y Peñarol de Paraná-Arsenal de Viale (domingo, a las 18).

Zona 2: Peñarol de Basavilbaso-Juventud Ferrocarril Unidos de Carbó (domingo, a las 17) y Newell’s de Victoria-Sarmiento de Crespo (domingo, a las 17.45).

Zona 3: Cultural de Crespo-El Porvenir de Santa Anita (sábado, a las 20.30) y Defensores del Oeste de Basavilbaso-La Academia de General Galarza (domingo, a las 20).

Zona 4: Urquiza de Santa Elena-Caballú de La Paz (domingo, a las 17.30, en cancha de Camba Cuá) y Malvinas de Federal-Camba Cuá de Santa Elena (domingo, a las 17.45, en cancha de Las Flores).

Zona 5: Atlético Colonia Elía-San Marcial (domingo, a las 19) y Deportivo Urdinarrain-Engranaje de Concepción del Uruguay (domingo, a las 20.30).

Zona 6: Deportivo Ubajay-Juventud Urdinarrain (sábado, a las 20) y Parque Sur de Concepción del Uruguay-María Auxiliadora de Concepción del Uruguay (sábado, a las 21).

Zona 7: Almagro de Concepción del Uruguay y San José (sábado, a las 21, en cancha de Rivadavia) y Libertad de Concordia-Rivadavia de Concepción del Uruguay (domingo, a las 18).

Zona 8: Defensores de Barrio Nébel de Concordia-Juventud Unida de General Campos (domingo, a las 18) y Liebig-Lanús de Concepción del Uruguay (domingo, a las 19).

Zona 9: La Florida de Chajarí-Colegiales de Concordia (sábado, a las 19.30) y La Bianca de Concordia-Cosmos de Federación (domingo, a las 19).

Zona 10: 1° de Mayo de Chajarí-Independiente de Villa del Rosario (domingo, a las 20) y Unión de Concordia-América de Federación (lunes, a las 21, en cancha de La Bianca).

La Copa Entre Ríos Femenina

Este fin de semana también se jugará la cuarta fecha del campeonato provincial femenino que lleva adelante la FEF.

Zona 1: San Benito Paraná-Barrio Sud de Villaguay (domingo, a las 17.30, en cancha de Ministerio) y Malvinas de La Paz-Caballú de La Paz (domingo, a las 17.45, en cancha de Patronato).

Zona 2: Santa María de Oro de Concordia-Los Teros de Feliciano (domingo, a las 17) y Atlético Nueva Vizcaya-Santa Rosa de Chajarí (domingo, a las 19, en cancha de Escuela Dieguito).

Zona 3: Deportivo Urdinarrain-San José (sábado, a las 20); libre Peñarol de Rosario del Tala.

Zona 4: Gimnasia de Concepción del Uruguay-Juventud Unida de Gualeguaychú (domingo, a las 20, en cancha de Rivadavia); libre La Higuera de Concepción del Uruguay.

Zona 5: Atlético Uruguay-Independiente de Gualeguaychú (domingo, a las 18); libre La China de Concepción del Uruguay.