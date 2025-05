El grupo no solo logró subir al podio en varias categorías, sino que se consagró campeón por equipos, al obtener la mayor cantidad de medallas entre todos los clubes participantes. Más allá del resultado, la actuación dejó en claro el compromiso y la preparación que vienen sosteniendo desde hace tiempo. La copa obtenida por el Dojo Pantera representa un salto importante en su crecimiento y consolida un proceso que busca continuidad a nivel provincial y nacional.

Dojo Pantera brilló en el Torneo de Judo Río Uruguay

Dojo Pantera Judo 1.jpg Dojo Pantera brilló en el Torneo de Judo Río Uruguay

La consagración tuvo un sabor especial, no solo por la magnitud del evento, sino también por haberla conseguido en una edición tan significativa como la número 25 del torneo.

La licenciada en Logística del Dojo Pantera, Romina Bordón, se mostró emocionada por el resultado colectivo y destacó el trabajo silencioso del grupo en una charla junto a UNO. “Llevamos una gran cantidad de chicos, en su mayoría eran debutantes. Ser nuevos y, encima, traer un podio, es una experiencia muy linda para ellos. Es mayor a lo que nosotros esperábamos. En total, llevamos 18 participantes y nos trajimos más medallas porque algunos participaron en dos o tres categorías. La idea era ir con más gurises pero por cuestiones de trabajo, económicas, entre otras cosas, no pudieron asistir”, dejó en claro en sus primeras palabras.

Con más de 14 medallas en total, la delegación superó ampliamente los pronósticos previos. Sin embargo, Romina remarcó que el resultado también deja enseñanzas para lo que viene: “Por lo general, si van 4 deportistas y 2 traen medallas es un buen número, pero que todos hayan traído medallas es realmente muy bueno. Así las cosas, también vemos situaciones a corregir. El torneo hubiese sido mejor si ellos venían más días a entrenar. Si no estás detrás de ellos como que aflojan. Queremos seguir trabajando con vistas a futuro, la idea es que el próximo año sean más los participantes del Dojo Pantera”.

El punto más alto de la jornada fue la consagración del Dojo Pantera como campeón por equipos, algo histórico para el grupo: “Nos trajimos la copa del certamen. Se elige entre la mayoría de los ganadores (1ro y 2do puesto). Se contabilizan las medallas y el Dojo que tenga más cantidad se gana la copa. Es la primera vez que la podemos traer a Paraná. Es un regalo más para los profesores que para los alumnos. Les hace saber que van por buen camino”.

La Copa se vino a Paraná

Dojo Pantera Judo 2.jpg Dojo Pantera se quedó con la Copa por equipos al reunir más medallas que los demás.

El triunfo fue colectivo, pero cada medalla tuvo su proceso particular. En este sentido, Bordón puso en valor la disciplina como clave del éxito: “En mi opinión, y es algo que le digo a los chicos en el Dojo, a la medalla ellos la ganan primero en los entrenamientos, en la disciplina, en la constancia. La medalla colgada simboliza el primer puesto pero ellos lo habían conseguido con anterioridad en cada jornada de entrenamiento”.

Detrás de cada victoria hay un trabajo meticuloso que muchas veces no se ve. Romina no dudó en destacar el rol fundamental del instructor Gómez, una figura que trasciende el tatami: “Tenemos un profesor apasionado (Instructor Andrés Gómez). Da clases de lunes a sábados y su pasión se ve reflejada en los resultados de sus alumnos. Él no termina la clase en el Dojo, sino que la sigue en su casa. Hay días que son las tres o cuatro de la mañana y él está estudiando. Analiza mucho a los de afuera porque no podemos viajar a, por ejemplo, los mundiales que se realizan en Japón. Observa, analiza, busca e investiga. Es muy importante eso para los chicos. Ayuda al aprendizaje de ellos”, expresó con admiración.

Mirando hacia el futuro, el desafío más grande es poder competir en torneos nacionales, donde el nivel de exigencia es aún mayor. La meta está clara, pero las barreras económicas siguen siendo un condicionante: “Por una cuestión económica, nos falta competir en los nacionales. Es una cuota pendiente del Dojo y aspiramos a que ellos en un futuro puedan viajar a ser parte. En Pantera hay potencial y sabemos que en los nacionales es donde hay más roce y el nivel es de primera. Al nacional que se realizó en Santiago del Estero lamentablemente no pudimos ir pero aspiramos al próximo, que se realizará en octubre. Queremos llevar un buen equipo y conservar esa plaza. Mantenernos con el correr del tiempo. Ser constantes y no faltar a siguientes nacionales”, concluyó, con la esperanza de que la próxima cita los tenga como protagonistas.

Con un presente prometedor y objetivos claros, el Dojo Pantera se consolida como una de las instituciones en crecimiento dentro del judo entrerriano. La copa obtenida en Colón es apenas el comienzo de un camino que tiene mucho por recorrer.