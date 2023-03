Dimas Garateguy elevó su récord en Crespo

El pupilo de Juan Espíndola, de 31 años, fue de menos a más para poder quedarse con una trabajada pero merecida victoria y mejorar su récord a 6 peleas ganadas (una por la vía rápida) y 5 perdidas, mientras que su oponente, de 30 años, desmejoró su palmarés a un triunfo y tres caídas. “Me enfrenté a este muchacho de Corrientes, Maximiliano Alegre. Fue un rival de turno de último momento porque yo me estaba preparando para hacer una pelea en 66t kilos que es welter y con una semana y media de anticipación a la pelea me avisaron que mi rival no podía venir por complicaciones ajenas y apareció este chico que ya se venía ofreciendo para pelear. Lo aceptamos, pero me trajo 70 kilos así que a la hora el pesaje mi peso fue de 67, 400 y el pesaje de él 69,900 así que hubo una diferencia de kilos entre él y yo, pero no hizo diferencias arriba del ring de parte de él. Maxi trajo mucho peso en las manos y en el primer y segundo round llegó a encontrarme en varias ocasiones porque salió a querer terminar la pelea lo antes posible y me encontró en varias ocasiones, pero no me pudo sacar. Luego prevaleció que yo tenía por estar más liviano. Estuve más veloz y comencé a conectar más golpes y mas combinaciones. También metí golpes abajo que me ayudaron a sacarle piernas y no pudo seguirme el ritmo de pelea. Se dios todo bien para nosotros más allá de algún ojo morado”, contó en primer lugar y más adelante habló de la velada en Crespo: “El festival fue muy lindo ya que nos acogieron muy bien en Crespo. Gracias a Dios no sufrimos la ola de calor que era algo a lo que le veníamos disparando. Pudimos descansar bien”.