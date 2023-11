Diego Correa se sumará a Los Pumitas.

El rugbier paranaense fue convocado por primera vez

Por su parte, el jugador categoría 2005 viene dando pasos agigantados en su carrera. Hace poco debutó en la Primera División del Albinegro, demostrando así, que tiene un gran potencial. Además, se dio el lujo de gritar campeón del Torneo del Litoral, un certamen buscado durante muchísimos años por el Club Atlético Estudiantes.

Foto: UNO/Gerónimo Flores

Dicho esto, UNO tuvo la posibilidad de conversar con el primera línea del CAE y el mismo se mostró muy comprometido e ilusionado con este nuevo reto.

“Una alegría inmensa. Algo totalmente, no sé si inesperado, pero fue muy de golpe y la verdad que alegría, pura alegría”, comenzó el primera línea del Albinegro.

Correa viene teniendo un progreso pujante en su corta carrera. Debut con título en Primera División y convocatoria a Los Pumitas: “En pocos meses fueron muchas alegrías bastante juntas. Primero el debut en Primera, encima con el campeonato y después esto. No sé si le atribuyo este logro al esfuerzo, pero sí a la dedicación que uno tiene”.

“Tranquilidad y pensar en que uno siempre tiene que seguir mejorando y no buscar el punto más alto”, completó.

Por otro lado, el joven categoría 2005 se refirió a las expectativas con las que arriba al plantel: “Busco mi mejor rendimiento, lo mejor que se pueda dentro de la cancha y ni hablar colectivamente”.

A su vez, dio indicios de cómo será la preparación para los partidos ante Chile y Uruguay de cara al Sudamericano que se avecina: “Son equipos muy duros, muy físicos. A mí me tocó enfrentar a Uruguay y la verdad que es un equipo muy duro. Pero creo que con suma tranquilidad y sabiendo lo que tenemos que hacer, lo vamos a poder sacar adelante”.

Acto seguido Batata se ilusiona con ir a su primer Mundial: “Uno se ilusiona siempre. Pero primero el buen rendimiento ahora en el Sudamericano y después veremos”.

Casi al final el rugbier reveló cómo vive su familia estos logros: “Muchísima alegría adentro de la familia. Porque encima, yo estaba en Rosario cuando me enteré, lo mandé y sumamente alegres”.

En conclusión, no quiso dejar de agradecer sus compañeros del Club Atlético Estudiantes, quienes lo apoyaron desde un comienzo: “Ellos, desde que yo debuté en Primera, la verdad que conmigo se han portado increíble. Siempre me dieron los mejores consejos, siempre me apoyaron y más que nada ahora, con esto. Así que me han mandado varios mensajes”, concluyó.

Los convocados. Nahuel Zunini (Club Argentino Bahía Blanca), Diego Correa (Club Atlético Estudiantes), Gonzalo Bazán Gargallo (Córdoba Athletic Club), Juan Manuel Vivas (Los Tordos Rugby Club), Joaquín Yakiche (Club Universitario de Buenos Aires), Marcos Camerlinckx (Club de Regatas Bella Vista), Gael Galván (Club Pucará), Tomás Rapetti (Asociación Alumni), Luciano Asevedo (Liceo Rugby Club), Alejandro Barrios (Duendes Rugby Club), Elías Efraín (Rugby Jockey Club Córdoba), Álvaro García Iandolino (Los Tordos Rugby Club), Ignacio Torrado (Club Atlético de San Isidro), Santos Fernández de Olivera (San Isidro Club), Joaquín Aguilar (Tucumán Rugby Club), Juan Pedro Bernasconi (La Plata Rugby Club), Juan Sagrera (Club Palermo Bajo), Tomás Di Biase (Asociación Deportiva Francesa), Genaro Podestá (Marista Rugby Club), Facundo Rodríguez (Rugby Jockey Club Córdoba), Santino Di Lucca (La Plata Rugby Club), Tomás Medina (Cardenales Rugby Club), Rafael O’Gorman (Tucumán Rugby Club), Tomás Bocco (Córdoba Athletic Club), Santino Zangara (Tala Rugby Club), Tomás Phelan (Club Atlético de San Isidro), Faustino Sánchez Valarolo (Club Palermo Bajo), Mateo Fauda (Club de Rugby Ateneo Inmaculada), Joaquín Corleto (Club Universitario de Buenos Aires) y Benjamín Elizalde (Asociación Deportiva Francesa).

Récord. La Selección juvenil de rugby de Argentina compitió por primera vez en 1972, en el Campeonato Sudamericano Juvenil, certamen que se disputó en nuestro país y en el que se llevó el título. Desde aquella primera participación Los Pumitas se consagraron en todos los torneos que disputaron, a excepción del Sudamericano M20 de 2019, en el que por primera vez perdieron un partido cuando cayeron en la final contra la Selección uruguaya de rugby. Ya llevan acumulados 29 títulos continentales.