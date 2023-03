Daniela Conde, una visita de lujo en Ciclista.

La ex integrante de la Selección Argentina de gimnasia artística desde el año 1996 hasta el 2003 habló con Ovación. Para mi siempre es lindo volver a Paraná porque estuve antes de los Juegos Olímpicos de Londres. Vinimos con la gimnasta que viajamos a los Juegos y con un grupo de gimnastas. Está buenísimo ese intercambio y poder compartir. Siento que son espacios súper nutricios, no sólo para las chicas que hacen la capacitación sino para uno porque uno siempre está aprendiendo y conectando. Se lleva el amor de cada un as de las gimnastas y comparte ese sentimiento hacia ellas. Se crea algo hermoso”, enfatizó.

GIMNASIA CICLISTA.JPG Juanma Hernández / UNO

Un dato no menor y realmente importante es que Conde se reunió con los padres de los gimnastas, situación que no pasa a menudo y que varias disciplinas deberían imitar para la libertad deportiva del pequeño. “La verdad que fue increíble. Al principio no sabíamos cuántos iban a ser y vinieron un montón. Quedé súper sorprendida porque eran muchos papás. Al principio un poco cerrados, pero se fueron abriendo y tocamos temas difíciles. Siento que uno debe ver el problema. No se puede resolver si uno no ve. Hay que reconocer el problema. Compartí varias cuestiones como eso que hacemos como padres de convalidar, invalidar y comparar. Tomar consciencia es el primer paso del cambio. Entonces lo que hice fue compartir pautas generales porque cada chico es cada chico y hay que respetar las individualidades, pero hay pautas generales que uno como papá puede reconocer en uno y puede empezar a elegir mediante un trabajo de autoconocimiento”, narró y continuó profundizando sobre este tema: “Me parece que lo interesante es que fuimos recorriendo ese espacio desde me cierro y veo el problema afuera a me voy abriendo y voy viendo la posibilidad de reconocer que esto no está tan bueno para mis hijos. Que por ahí hay intervenciones que van a facilitar más la experiencia deportiva, de aceptar que proceso de ellos no es el propio. Son muchas cuestiones que van surgiendo y la verdad es que estoy súper agradecida porque los papás unos genios porque tuvieron esa permeabilidad para dejar entrar la información que no siempre es fácil”.

DANIELA CONDE.jpg Juanma Hernández / UNO

Ciclista respira gimnasia. No es de ahora es de siempre. Y chicas de una gama interesante de edad fueron parte de esta clínica. “Me voy súper contenta porque lo vi enganchados. Nada me gusta más que ver a la gente bien dispuesta y tener esa disponibilidad a aprender, eso para mi es lo más importante. Que ellas tengan mentalidad de crecimiento y estén dispuestas a aprender, a escuchar otras perspectivas, a nutrirse de otros espacios, es espectacular. Siempre me quedo con eso más que con el nivel y el rendimiento. Para mi eso no es lo importante, lo importante es tener ganas de aprender y de crecer como deportista y sobre todo como persona. Eso lo vi todo el tiempo”.

“Me encanta salir por el país. El año pasado estuve en el sur, en Bolivar y en varios lugares. Estuve en Liverpool en un simposio de deporte seguro. Mi propósito tiene que ver con humanizar el deporte y lo que me mueve ese eso. Siempre que me surgen propuestas digo esto tiene que ver con mi propósito, esto va a ayudar a expandir esto y si la respuesta es si, ni lo dudo. Tengo con muy claro eso y eso me permite tener más clara la respuesta”, cerró Conde, que entre otras cosas, se encuentra actualmente trabajando como coach deportiva con gimnastas de alto rendimiento de Argentina, Costa Rica, Perú, Chile, Panamá y El Salvador.