UNO dialogó con los protagonistas que viajarán este domingo a la ciudad cordobesa con el objetivo de sumar minutos en la Selección Argentina de rugby formativo y traerse un puñado de aprendizajes.

“Es una felicidad muy grande. Es algo que lo vengo soñando y buscando desde que soy muy chico. Siento que es el resultado de mucho esfuerzo y dedicación”, dijo Bautista Lezcano, haciendo referencia a las sensaciones de haber sido citado por primera vez al combinado nacional.

“El llamado me llegó de sorpresa, no lo esperaba. Uno de mis sueños era este. Jugar para mi país. Ojalá pueda meter alguna convocatoria más en un futuro”, expresó el jugador que practica rugby desde los 5 años en Estudiantes y actualmente lo hace de Apertura o Fullback.

rugby paranaenses sudamericano m18.jpg Rugby: Franco Marizza (Rowing), Manuel Massoni (Tilcara) y Bautista Lezcano (Estudiantes). UNOER/ Alan Barbosa

Por otra parte, el que hizo uso de la palabra fue Franco Marizza, jugador de Rowing. “Fue algo inesperado para mí. Es la primera vez que me citan. No sabía como expresarme cuando me enteré”, comenzó, haciendo alusión a la convocatoria.

“Lo venía buscando desde que arranqué a jugar al rugby. Fue un sueño y durante el proceso intenté estar. Algo que anhelaba desde chico era participar en la Selección. Ojalá a futuro se pueda seguir dando”, agregó el deportista del Remero.

“Practico rugby desde los seis años. Es parte de mi rutina, lo considero un hobby. Todos los días es estar practicando y pensando en el rugby. Es diario en mi vida”, expresó Marizza, quien se desempeña en la posición de Octavo o Ala.

En relación a los objetivos personales, contestó: “Quiero seguir mejorando, progresando en lo que es el rugby. Esta convocatoria fue uno de los primeros paos hacia eso. Ojalá que se sigan cumpliendo varias metas”.

Para cerrar, el jugador de las inferiores de Tilcara, Manuel Massoni, expresó sus sensaciones: “Son muy buenas. Poder representar al país y, encima, con amigos es un sueño. Que se haga realidad quiere decir que las cosas las hiciste bien”.

“El año pasado tuve la oportunidad de participar con el combinado nacional y ahora se me dio devuelta así que vamos a seguir por ese camino”, agregó el jugador de 17 años.

En relación a la primera convoatoria, el joven expresó: “Aprendí de todo por el simple hecho de estar con otras personas que tienen más experiencia que uno. Ayuda mucho a crecer, tanto como persona y también como jugador”.

“Vestir la camiseta de la Selección Argentina te pone la piel de gallina. En los momentos previos a los partidos es algo increíble. No crees lo que estás viviendo”, dijo Manuel, quien practica rugby desde los siete años en el puesto Medio Scrum.

“Mi objetivo a nivel personal es poder debutar en la primera de Tilcara. Por otra parte, ver la posibilidad de otra convocatoria”, cerró el jugador del Verde.

“Fuera de la cancha somos muy amigos. Nos llevamos re bien porque venimos de dos años de estar entrenando casi todos los días juntos en el seleccionado de Entre Ríos”, agregaron los tres paranaenses.

Por último, cerraron: “En el campeonato que se va a desarrollar en Córdoba vamos a buscar aprender y competir lo que más se pueda. Obviamente, intentaremos ganar”.