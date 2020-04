Cuarentena: trabajan en alternativas para el Regional del Litoral

La pandemia por el coronavirus provocó que las autoridades nacionales y provinciales tomen la determinación de disponer una cuarentena obligatoria y por ende la suspensión de todas las actividades deportivas.

El Torneo Regional del Litoral no quedó al margen, y el Top 10 que debía arrancar el sábado 14 de marzo no lo hizo, e incluso después tampoco pudo llevarse a cabo el arranque de la Primera División y la Segunda División.

Igualmente, los dirigentes litoraleños mantienen reuniones de modo virtual para diagramar y reprogramar la competencia. Algunos se animan a decir que se evalúan empezar en junio la actividades, y en julio el torneo, pero todo está muy verde ya que no depende del rugby.

También depende de ponerse de acuerdo con la UAR, en el cual se verá si solamente se juega el Regional como estaba programado o reducido y algo nacional pero depende del tiempo en el que se mantenga la cuarentena.

En las últimas horas, Rubén González Fresneda, vicepresidente de la Unión de Rugby de Rosario expresó que "no hay nada con respecto al Regional hasta el día de hoy. Vamos suponiendo sobre la marcha que la UAR desista de las competencias nacionales. Hasta que el gobierno nacional no libere algo no tendremos ninguna fecha ni novedad. Todas las reuniones alternativas del torneo son por zoom".

El presidente del Comité Ejecutivo del TRL comentó que "si tenemos julio, agosto y septiembre podríamos jugar el Regional entero, es decir las 19 fechas. Si Jaguares necesita 60 días de pretemporada, cuanto necesitamos nosotros. Si volvemos y hay otro pico volvemos para atrás".

En declaraciones formuladas al portal Después del Try sostuvo que "hay que tratar de no perder el año. Las alternativas son varias: dos zonas, una Rosario, y otra Dos Orillas, y juntarnos al final. También un torneo mucho más reducido de uno contra uno y a eliminación".

"Lo más importante son los jugadores. Si no los mantenemos a ellos cerca no tenemos nada. Hay que pedirles a todos que se mantengan cerca, conectados. Los actores de esta cuestión son fundamentales. Los chicos de todos los clubes están trabajando" destacó el dirigente formado en Universitario de Rosario.