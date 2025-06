Conflicto en puerta: River Plate quiere a Maxi Salas y Racing se planta.

River Plate evalúa ir a fondo por Maximiliano Salas, delantero de Racing, pedido expresamente por Marcelo Gallardo. La dirigencia Millonaria analiza pagar los ocho millones de dólares de la cláusula de rescisión, lo que podría generar un conflicto con la Academia, que no quiere venderlo y menos a un rival directo.

Salas, de 27 años, ya habría charlado con Gustavo Costas sobre una posible salida, y en Núñez confían en convencerlo para que presione su salida. Aunque existe un pacto no escrito entre clubes argentinos para no ejecutar cláusulas, en River Plate no descartan hacerlo y luego buscar un acuerdo con Racing para evitar un cortocircuito institucional.