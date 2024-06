Chacho Comar tendrá su merecido homenaje en Universitario

Si bien lo que sucedía con el Xeneize cambiaba su estado de ánimo y humor (para bien o para mal), La U fue su segunda casa. La institución de barrio Corrales lo albergó durante su infancia y adolescencia, y allí gestó las amistades que lo acompañaron a lo largo de su vida.

Como periodista e hincha, Chacho no dudó en manifestarse en contra de la anterior gestión que comandó los destinos del club, y eso le costó que le cerraran las puertas del lugar que tanto amaba. Pero eso no hizo que se alejara, sino todo lo contrario: junto a sus amigos Jano Díaz y José Sejo Savio decidieron convocar a distintas personas cercanas al club y formaron la Peña 10 de Marzo –fecha aniversario de la entidad–. Tiempo antes del trágico desenlace comenzaron a juntarse periódicamente todos los meses en distintas sedes.

Gracias al empuje de Chacho y sus amigos las reuniones fueron un éxito, incrementando la cantidad de asistente edición tras edición. Sin embargo la muerte del periodista fue un golpe difícil de asimilar para su gente cercana, y la peña no volvió a realizarse.

El homenaje a Chacho Comar

chacho comar.jpg

Meses atrás asumió una nueva comisión directiva en Universitario, encabezada por el exfutbolista Leonardo Acosta, que llegó con la intención de mejorar la infraestructura y devolverle la vida social a la institución.

La primera está atada a la cuestión económica y de a poco se van realizando distintas obras; mientras que para la segunda han decidido abrirle las puertas a gente que llevaba años alejada del club. Para esto una iniciativa fue convocar a los integrantes de la Peña 10 de Marzo e invitarlos para que vuelvan a realizarla, pero esta vez en barrio Corrales.

Tras ponerse de acuerdo rápidamente, están organizando un almuerzo en el que se hará un homenaje a Chacho Comar. La reunión será el lunes 8 de julio –cuando se cumplirá el sexto aniversario de su fallecimiento–.

Por ello UNO visitó las instalaciones de La U y mantuvo una charla con los fundadores de la peña, Ismael Arellano –jugador y dirigente– y Nicolás Seip, colaborador y sobrino de Chacho.

Jano Díaz fue quien tomó la palabra y habló del encuentro homenaje a su querido amigo: “Esto surge por iniciativa de la nueva comisión directiva que nos abrió nuevamente las puertas de nuestra casa. La idea de la peña surgió en casa, cuando nos juntamos con Chacho y Sejo, hablando de cómo no nos dejaban entrar al club. Chacho tuvo la idea de convocar a la gente que hizo mucho por Universitario. La primera la hicimos en un bar, donde fueron 15 personas. Fue creciendo hasta que debimos trasladarnos al Club Ciclón de Ayacucho, donde llegaron a ir hasta 170 personas. Luego de su muerte no la volvimos a hacer, más allá de algún intento que no se pudo concretar. Por eso le agradecemos a los dirigentes por esta iniciativa de homenajearlo, ya que es una manera de tenerlo siempre presente. Que la gente vuelva al club, comparta un lindo momento y colabore comprando la tarjeta era lo que él más quería. Que el club haya vuelto a tener vida social y la gente regrese fue por lo que él tanto luchó, y no tengo dudas de que desde donde esté debe estar muy contento”.

Como conseguir las tarjetas

Las entradas tienen un valor de 9.000 pesos, 4.500 para personas de entre 11 y 15 años y menores de 10 años no abonan. Pueden conseguirse en la secretaría del club o solicitándolas a Jano Díaz (3435127275) o Sejo Savio (3435061270).

Así se gestó la Peña 10 de Marzo

Peña Universitario.jpg

