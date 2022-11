Bukayo Saka la rompió en el debut de Qatar 2022

En octubre de 2021, Saka -delantero de Arsenal- tuvo su debut oficial con los Tres Leones en un triunfo por 3-0 ante Gales. Antes, había representado al combinado británico en todas sus divisiones juveniles: Sub 16, Sub 17, Sub 18, Sub 19 y Sub 21. En junio de 2021, fue uno de los 26 seleccionados por Gareth Southgate para participar de la Eurocopa 2020 que tuvo a su equipo como subcampeón tras perder ante Italia en la final.