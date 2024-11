Brian Nievas: "Me gustaría ganarme un lugar en Patronato"

Tras su paso por Chaco For Ever Brian Nievas deberá reincorporarse al Rojinegro. En el Albinegro ganó continuidad y le aportó gol a su juego.

Prensa Chaco For Ever.

A mediados de 2023 Brian Nievas decidió buscar nuevos horizonte. En busca de mayor espacio Patronato cedió al mediocampista central a Chaco For Ever por el segundo semestre de dicha temporada de la Primera Nacional. El diamantino mostró destello de su calidad en el Albinegro. Por eso prolongar el vínculo laboral por 12 meses más .

La temporada 2024 Nievas se transformó en uno de los abanderados de la campaña de For Ever. El representante chaqueño cumplió la misión de mantenerse alejado de los últimos escalones de la zona B. Sin embargo la irregularidad lo alejó de acceder al reducido que otorgará el segundo ascenso a la próxima temporada de la Liga Profesional.

El Chino reforzó equilibrio en la zona media. Y la posibilidad de jugar de interno lo llevó a tener mayor contacto con el balón. Además ingresó en reiteradas ocasiones a territorio adversario. Esto le permitió transformarse en el segundo máximo artillero. Con 5 goles en 32 encuentros se posicionó detrás de Jonathán Dellarossa, el atacante que aportó 8 goles a la campaña del equipo que en la actualidad es dirigido por el exDT de Atlético Paraná Ricardo Pancaldo.

El futuro de Brian Nievas

El acuerdo laboral de Nievas con For Ever expirará el próximo 31 de diciembre. Luego el volante deberá presentarse en el predio La Capillita, donde el próximo entrenador de Patronato ordene los primeros movimientos de la pretemporada.

El futbolista desea tener una nueva oportunidad con la camiseta del elenco de barrio Villa Sarmiento. Entiende como son las reglas de juego. Su continuidad dependerá del visto bueno del DT que conducirá al Rojinegro en el próximo campeonato.

“Veremos si estaré en la carpeta del entrenador que llegue, sino buscaré una salida a préstamo. A mi me gustaría poder a volver a ganarme un lugar en Patronato”, remarcó Nievas, en diálogo con Ovación.

El Chino fue uno de los pibes promovido por Mario Sciacqua. El santafesino le dio terreno y lo envió a escena en el estadio de Atlético de Rafaela, donde el Santo venció en definición por penales a Dock Sud en el marco de la Copa Argentina.

El regreso del fútbol tras el extenso parate por la pandemia de covid-19 le permitieron a los gurises del club a tener más vidriera. Nievas adquirió ritmo de competencia, continuidad y hasta su bautismo en la red.

Brian Nievas Patronato.jpg Brian Nievas deberá presentarse en enero en el predio La Capillita Prensa Patronato

La posibilidad de emigrar a Ecuador lo sedujo. El destino le tenía preparado un escenario que no imaginó. “En su momento tomé la decisión de ir a jugar al extranjero y no salió bien. Volví mal físicamente a Patronato y eso no ayudó a la adaptación”, lamentó.

“Cuando me gané un lugar en Patronato lo hice en el mismo puesto donde me desempeñé en Chaco For Ever, de volante interno. Ahora quiero volver a ganarme ese lugar y que el club confíe en mi”, reiteró.

Su reciente paso por Chaco For Ever

El conocimiento de la divisional que adquirió el diamantino en su ciclo en For Ever es un valor agregado que, probablemente, el futuro DT de Patronato podría optar. “ La Primera Nacional es una categoría que siempre me gustó. La miré desde chico por el roce y la forma de jugar. Es una división ideal para mi juego y que me podía adaptar tranquilamente. Hay muchos equipos fuertes donde los elencos te hacen sentir la localía. Por eso es difícil hasta rescatar un empate en condición de visitante”, sintetizó.

“Vengo de protagonizar un año muy positivo. Fui a Chaco For Ever en búsqueda de minutos y conseguí jugar la mayor cantidad de tiempo posible. Aparte el hecho de haber agregado gol a mi juego fue algo muy bueno. Esto dejó las expectativas altas para el futuro”, subrayó el Chino, al momento de realizar un breve análisis de su año deportivo.

Previo a su llegada al Albinegro Nievas había anotado un gol en 36 juegos con la camiseta de Patronato. La faceta goleadora la creó en el noreste del país. Celebra por este argumento que le agregó a su juego. No obstante, no dejar de señalar aspectos colectivos por encima de su aporte individual.

“Este año se abrió el arco. Me gusta llegar al área y convertir, pero no solo es hacer goles sino también ayudar a mis compañeros para que ellos puedan anotar también”, detalló el mediocampista que ya recibió una nueva propuesta laboral de los directivos de Chaco For Ever. Su anhelo es tener una nueva oportunidad en Patronato. Proyecta ganarse y defender ese lugar.