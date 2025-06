Bolivia y Chile se juega todo para clasificar

La Roja viene de perder contra Argentina en condición de local y está a una derrota de quedar oficialmente eliminada del Mundial 2026, lo que sería la tercera Copa del Mundo que miraría desde afuera. Chile se encuentra último en la tabla con diez unidades y ya no puede acceder de forma directa a la próxima cita mundialista y su única opción es el repechaje. Sus rivales por la obtención del séptimo puesto son Perú, Bolivia y Venezuela. Chile deberá ganar todos sus encuentros y esperar que Venezuela como mucho sume una unidad y tenga peor diferencia de gol, que Bolivia no gane dos partidos y que Perú no obtenga nueve puntos. Tiene un panorama complicado que lo limita en base a sus posibilidades y que se puede despedir del Mundial en esta nueva fecha de eliminatorias.

La probable formación de Bolivia vs. Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas

Guillermo Viscarra; Roberto Fernández, Efraín Morales, José Sagredo, Diego Medina; Miguel Terceros, Ervin Vaca, Héctor Cuellar, Gabriel Villamíl; Lucas Chávez, Moises Paniagua. DT: Óscar Villegas.

El posible once de Chile vs. Bolivia, por las Eliminatorias Sudamericanas

Brayan Cortés; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez; Lucas Cepeda, Alexis Sánchez, Darío Osorio. DT: Ricardo Gareca.

Bolivia vs. Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas: dónde ver en vivo y datos

Hora: 17

TV: TyC Sports

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Estadio: Municipal El Alto