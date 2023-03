Bilardo recibió la visita de los campeones del 86

Bilardo está viviendo en un departamento del barrio porteño de Caballito, en donde es tratado constantemente por enfermeros por su síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurológica progresiva."Bilardo está muy bien. Se emocionó, se lo vi contento. Ahora cumple años, y nuestra idea era saludarlo antes, porque ese día va a estar con la familia. La pasamos muy bien", expresó Garré, en diálogo con Radio La Red.

"Hablamos mucho. Contamos anécdotas. Le preguntamos si recordaba algunas cosas. Y sí, se acordaba", agregó. "Está contento con el título de Qatar. Nos dijo la terapeuta que se puso muy feliz cuando la Argentina ganó. Obviamente que opina, y se lo vio bien", cerró.

Años de sequía en la Selección

Pasaron 36 años y medio para que la Argentina volviera a levantar la Copa del Mundo y lo consiguió este domingo luego de vencer a Francia en una final inolvidable del Mundial Qatar 2022. Esta conquista emocionó a dos de los responsables de aquella consagración en México 1986 y del subcampeonato de Italia 1990, el entrenador Carlos Salvador Bilardo y su ayudante de campo, Carlos Pachamé. En las últimas horas una foto de ambos con la réplica del trofeo máximo de la FIFA conmovió a todos.

Segundo Pachamé, el hijo menor de Carlos, tiene 21 años y, como sucedió con su padre y el Doctor, es futbolista de Estudiantes de La Plata. Publicó la imagen de ambos y escribió "festejando la copa con el uno. Juntos siempre", y el emoji del corazón. La sonrisa de Pachamé a pura felicidad con su amigo y compañero de mil batallas alegró a todos.

Bilardo Pachame.jpg Bilardo fue sorprendido por Pachame.

El domingo luego de la conquista del equipo dirigido por Lionel Scaloni se difundió la primera foto de Bilardo mirando la coronación por televisión sentado en un sofá. Lo compañaban las imágenes de dos Vírgenes. Más tarde Miguel Ángel Lemme, ayudante técnico del Doctor en su última etapa a cargo del Pincha entre 2003 y 2004, reveló que "Carlos vio el partido con su familia y me dijeron que estaba muy contento y emocionado".Bilardo, de 84 años, está afectado por una enfermedad neurodegenerativa diagnosticada a fines de 2018 y está bajo el cuidado de su familia y no sale de su casa. Suele recibir la visita de sus amigos como el caso de Pachamé, Lemme y sus ex dirigidos en la selección nacional como Ricardo Giusti, Sergio Batista, Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri, Héctor Enrique y Nery Pumpido, entre otros.

El vínculo entre Bilardo y Pachamé se remonta a aquel Estudiantes campeón intercontinental de 1968 que doblegó al Manchester United. Ese equipo ganó tres Copas Libertadores seguidas. Luego ambos volvieron a trabajar juntos en la etapa como entrenadores y el Doctor se apoyó en su ladero para la formación de equipo y armados tácticos antes de cada partido.