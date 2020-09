Su último club fue Olimpia en el Torneo Federal de básquet. Luego vino la cuarentena debido al avance del virus y el paranaense Lisandro Ruiz Moreno debió aislarse como todo el mundo. Claro, en este caso además, se quedó sin club para jugar y cobrar por sus servicios. Entonces, como les pasó a muchos, llegó el momento de reinventarse y qué mejor que hacerlo con algo familiar que data de unos 40 años atrás. Reflotó, junto a su padre, la creación de aros de minibásquet personalizados y hoy se dedica a ello bajo el nombre De Padre a Hijo

—¿Cómo comienza la historia?

—La historia de estos miniaros no comienza hoy en mi familia, de hecho te diría que hay que remontarse unos 40 años atrás. Mi papá hizo el primero pensando en que mi hermano mayor Leopoldo tuviera uno para dar sus primeros pasos con el básquet. El miniaro le salió tan bueno que terminó quedando en la familia a lo largo de los años, lo usamos todos nuestros hermanos. También a cada nieto que iba naciendo mi papá le fabricaba uno, eran hermosos y todos siempre nos preguntaban si los vendía o podía hacerles uno. La idea de venderlos también tuvo su inicio hace tal vez 25 años, mi hermano Leandro hace unos días me mandó fotos de las cartas que se mandaba con mi viejo, viendo ambos la forma de poder comercializar el producto. No pudieron llevarlo a cabo y el miniaro quedó guardado con su molde original en algún lugar del taller de mi papá. Hasta hoy, que pudimos literalmente sacarlos a la luz y compartirlos.

—Te reiventaste.

—Creo que fueron muchas cosas juntas. Por un lado es la satisfacción de finalmente poder materializar una historia familiar tan linda y por el otro también el de compartir tiempo con mi viejo en otro lado que no sea una cancha de básquet. Nos pasamos horas y horas en el taller viendo materiales, resistencias, diseños, prueba y error, hasta finalmente dar con el producto que buscábamos. Igualmente sabía que tenía que hacer algo diferente a lo que ya habían hecho él y mi hermano y ahí es donde se me ocurre la idea de que a cada miniaro el cliente lo pueda personalizar a gusto jugando con el color del aro y la red. Ahí interviene Emilia, la madre de mi hijo y creadora de Terrestre, un estudio de diseño y comunicación. Junto a ella le dimos forma a muchos diseños y también pensamos en cómo darle la posibilidad a cualquier padre, madre, chico, chica del club que sea de tener un miniaro único con los colores de su club, su nombre y número de camiseta

—¿Y cómo te va en esto?

—Por suerte muy bien. A la gente le ha gustado muchísimo la idea y sobre todas las cosas se está cumpliendo uno de mis objetivos cuando pensaba este emprendimiento, es el siguiente: si bien los miniaros están hechos de madera, hierro e hilos, también sirven para contar una historia, para transmitir aquello que tal vez en palabras se queda corto. Entonces cuando los padres me piden un diseño para su hijo me cuentan una historia: quiero el escudo de su club, su número de camiseta, este es el apodo y acá agregame estas iniciales que significan tal cosa. Entonces digo yo, acá me están pidiendo más que un juguete u objeto de decoración, acá hay padres queriendo darles a sus hijos algo que simbolice muchas cosas, en resumidas cuentas el amor que les tienen. Mi objetivo final es que dentro de 20 años, ese chico que recibió hoy el miniaro con 10-12 años lo siga teniendo y recuerde la historia, su club, su número, su apodo y sobre todo quiénes se lo regalaron. Igual es sólo un ejemplo, me encanta cuando me lo piden para la oficina o el ámbito laboral tipo comercio, gente que ama el básquet y encuentra en el miniaro una posibilidad de seguir conectado a él en su día a día.

—¿Y la pandemia cómo te pegó?

—Al principio muy molesto porque estábamos haciendo una temporada excelente con Olimpia y teníamos a la vuelta de la esquina aquello que tanto me gusta jugar que son los playoff. Obviamente me di lugar a sentirme mal y frustrado y luego comencé a hacer girar esa energía hacia cuestiones productivas como te mencionaba anteriormente: facultad, hijo y el emprendimiento. Sin lugar a dudas que esta pandemia ha dejado grandes aprendizajes para quien así haya estado dispuesto

—¿Y deportivamente qué vas a hacer?

—Me estoy entrenando por mi cuenta ya hace un buen tiempo. No tengo vínculo con ningún club, por ende estoy a la espera de diferentes novedades para saber qué será de mi futuro deportivo. Se extraña mucho la actividad, pero he aprendido a ocuparme de los otros aspectos de mi vida como la facultad (sicología), la crianza de mi hijo y últimamente este emprendimiento. Igualmente jamás descuidaría el deporte que amo y por eso me estoy entrenando a la espera de una reanudación. Cuando eso suceda, estaré listo.