Arturo Vidal trató a Jorge Sampaoli de perdedor.

La despiadada crítica de Arturo Vidal a Jorge Sampaoli tras su salida del Flamengo: "Es un perdedor y no sabe apreciar a los jugadores".

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, soltó Vidal con respecto a la participación que tuvo en su equipo anterior. “Pero nada, quedó atrás, estoy feliz que jugué ahora y espero empezar a jugar del inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar”, expresó.