Alpine tendrá decoración especial en Estados Unidos

Los dos Alpine lucirán diferente al resto del año debido a una acción publicitaria que respalda a Franco Colapinto. Otros cinco equipos realizarán lo mismo.

La parrilla de la Fórmula 1 será muy diferente a lo habitual en el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, ya que ahora ha sido el turno de Alpine de presentar una decoración modificada y especial, como han hecho otras cinco escuderías.

En el Circuito de las Américas, la escudería francesa lucirá una gran salpicadura de color amarillo en el capó motor: una elección que recuerda a la de Williams, en las mismas fechas, hace un año. El A525 presentará concretamente los colores de Mercado Libre, la empresa argentina que acompañará a Franco Colapinto en los grandes premios de Austin, Ciudad de México y São Paulo.

"Nos hemos asociado con Mercado Libre como parte de una estrategia global, para llegar a nuevos públicos apasionados por la Fórmula 1", ha explicado en un comunicado Guy Martin, director de Marketing de Alpine. "Compartimos la visión de Mercado Libre de innovación, velocidad y trabajo en equipo, y estamos encantados de dar vida a esta colaboración en Austin, Ciudad de México y São Paulo".

Las expectativas de Franco Colapinto en Austin

A diferencia de las primeras competencias en donde Colapinto tomó el relevo sobre Jack Doohan y estuvo por detrás de Gasly, el argentino ha mostrado un ascenso en ritmo, pero no se ha traducido en puntos.

“Encontré un poco más de consistencia en el coche. Ha sido complicado de manejar para mí, me costaba mucho encontrar esa estabilidad”, dijo Colapinto al hablar sobre la evolución en las últimas carreras antes de explicar la razón por la cual no encontraba el paso deseado.

“Creo que de una sesión a otra el coche se volvía muy impredecible. Pero en las últimas carreras, después del parón de verano, empecé a sentirme más cómodo, a encontrar mi ritmo, y antes de eso ya se notaba una mejora en el ritmo. Creo que estamos trabajando muy bien con mis ingenieros”, dijo.

“También sabemos que necesitamos encontrar más rendimiento en el paquete que tenemos. En este momento no estamos donde queremos o esperamos estar a estas alturas del año. Estamos trabajando duro, tratando de entender nuestros problemas y buscando llegar a circuitos que sabemos que son un poco más favorables para nuestro coche”, comentó.

“Definitivamente hay una mejora. Las últimas cinco carreras han sido positivas a nivel personal, pero, por supuesto, no estoy contento con los resultados del equipo en este momento”, contó.

Al ser cuestionado sobre su futuro en Alpine y lo que necesita hacer en las últimas seis carreras de la temporada para conservar su asiento del próximo año, el argentino cree que está cumpliendo con lo necesario y que, desde su perspectiva, todos están trabajando para llevar este ritmo a la próxima campaña.

“Creo que simplemente debo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Estoy trabajando muy bien con el equipo, así que estoy muy contento con eso. Especialmente mirando las últimas cinco carreras, creo que realmente hemos tenido dificultades con el ritmo, pero ver que no nos rendimos y que todos en el equipo se mantienen motivados es algo muy positivo”, expresó.

“Los ingenieros, los mecánicos, todos siguen presionando como si estuviéramos sumando puntos. Ahora no lo estamos haciendo, pero es bueno ver la motivación que tienen todos para seguir empujando, seguir encontrando más rendimiento en el coche. Creo que es algo que todos estamos haciendo, y que cuando el coche sea competitivo el próximo año, será muy importante tener esa mentalidad. Pienso que es una buena preparación para cuando llegue nuestro momento. Ese momento aún no ha llegado, pero confío en que el coche del próximo año será rápido”, finalizó.