Agustín Martínez y Mariano Werner analizaron el sábado

Agustín Martínez demostró su felicidad. "Espero poder cerrar un finde perfecto", dijo. Mariano Werner va por la victoria también: “dejaremos todo para ganar”.

1 de noviembre 2025 · 18:40hs
El Gurisito con el Mustang del equipo del Gurí volvió a los primeros planos este fin de semana.

Pasó la clasificación del Turismo Carretera en Paraná, donde Agustín Canapino (Chevrolet) se quedó con la pole position y lo escoltaron los locales Agustín Martínez y Mariano Werner, ambos con Ford. Los representantes locales se colocaron en los primeros puestos, en una clasificación muy ajustada.

Mariano Werner dará todo por la victoria.

Habló Agustín Martínez

El Gurisito se volvió a mostrar en los primeros planos y demostró el potencial del Mustang atendido por el equipo del Gurí Martínez Competición. “Estoy contento con la vuelta que hicimos. Creo que todavía tengo un resto para aprovechar el domingo. Espero poder cerrar un finde perfecto mañana”, dijo a Solo TC el hijo del Gurí Martínez que quedó a 044/1000 del líder.

Qué dijo Mariano Werner

Por su parte, Mariano Werner buscará lograr su segunda victoria de local, tal cual ocurrió en 2009. “Siempre uno sueña con quedar primero en casa, pero quedamos cerquita. Cuando ya no podía hacer nada, alenté un poco al Gurisito, que se quedó muy cerca. Admiro a la gente que hace las cosas bien y ese es Agustín este año. Por nuestra parte, dejaremos todo para ganar. Estoy seguro de que mañana será una verdadera fiesta. Tenemos poco para perder, así que daremos batalla”, dijo Werner.

El de Paraná con el Ford Mustang quedó tercero a 182/1000 para completar el “2-3” de los locales y concretar su mejor resultado en clasificación desde la “pole position” que había alcanzado en el “Oscar Cabalén” de Córdoba, por la 6ª fecha. “Estoy feliz. Siempre uno quiere más, pero dejaremos todo para tener un mejor funcionamiento mañana”, aseveró el piloto del Fadel Racing.

La actividad de este domingo se iniciará con las tres series iniciales desde las 10.10, 10.35 y 11, respectivamente. En la primera largarán Canapino y Rossi en primera fila; la segunda será para Martínez y Landa; mientras que la tercera irá con Werner y Santero. En tanto que la carrera final a 25 vueltas o 50 minutos de carrera se iniciará desde las 13.30.

