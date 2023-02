Agustín Canapino despierta elogios en la IndyCar

El británico -quien terminó las pruebas con un mejor tiempo de 52.137 después de 173 vueltas-, reconoció que Canapino comenzó como un desconocido para él, pero que lo terminó sorprendiendo en las pruebas: "Todo el mundo me preguntaba antes del test por Canapino y yo decía: 'No tengo idea'. Lo he visto conducir una o dos carreras en Argentina y era realmente bueno. Pero esto es diferente: es como correr 100 metros y luego un maratón. El mismo principio, pero mucho más largo y diferente. Hay que ser realistas y saber que como novato no es fácil. Él superó mis expectativas en la prueba, sinceramente. Pero todavía tiene algunas cosas que mejorar y eso se verá en el debut. Estoy muy contento de tenerlo como compañero".

Canapino y la ansiedad del debut en la IndyCar: "Comienza esta aventura"

Después de las pruebas, el Titán se mostró conforme por su actuación y ansioso por el debut, que se dará el 5 de marzo en San Petersburgo: "Apenas quedan tres semanas y comienza esta aventura".

"Fue una prueba buena donde pude dar muchas vueltas. Me enfoqué en probar para la primera carrera, que es lo más exigente y hasta hice un stint completo. Pude terminar el día sin problemas en lo físico, si bien sentí la exigencia, pero mejorando. probamos muchísimas cosas y creo que se evolucionó. Ya vamos pensando en la primera fecha. Apenas quedan tres semanas y comienza esta aventura", sostuvo el arrecifeño tras la prueba en diálogo con Motorsport.