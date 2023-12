Adriana Ojeda: "Era una liga que no conocía y acepté".

Adriana Ojeda desplegó todo su talento en el Verdolaga

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adriana Ojeda (@adrioficial.10)

Su llegada reafirmó el crecimiento del fútbol femenino en Argentina, ya que la colombiana cuenta con un currículum más que destacado. En su país natal jugó en Real Santander (2017-2020), Junior de Barranquilla (2020-2021) y Millonarios Fútbol Club (2021-2022). En el exterior tuvo su primera experiencia en España, jugando para Santa Teresa Club Deportivo (2022-2023) y en la última, formó parte de las filas de Ferro Carril Oeste.

—¿Cómo se dio tu llegada a Ferro Carril Oeste?

—El técnico (Franco Bertera) se comunicó conmigo, me comentó el proyecto y me pareció atractivo. El país siempre me ha gustado, era una liga que no conocía y acepté.

—¿Cómo te sentiste durante este año en Argentina?

—Fue un año increíble. Como jugadora y en la parte humana, crecí y aprendí muchísimo. Es un país maravilloso y su gente me hizo muy feliz.

—Considerando que jugaste en Colombia y España, ¿qué diferencias encontraste en nuestro fútbol?

—Es un fútbol más físico y de más contacto. Son muy pasionales, de mucha garra. El colombiano, es bastante técnico, más gambeta y pisada de balón y en España, es bastante físico y técnico. Un fútbol más sencillo, a uno o dos toques. Pero debo resaltar que la liga argentina me pareció muy competitiva y con jugadoras de gran calidad técnica.

—Quedaron muy cerca de llegar a la final del torneo, ¿te quedaste con esa espina?

—Sí, nos enfrentamos a Boca en un amistoso y por la liga, los cuales fueron partidos bastante intensos e interesantes y al ver que nos cruzábamos en semifinales, veíamos una linda oportunidad de cambiar la historia. Lamentablemente, no pudimos hacerlo. Pero nos quedamos con la satisfacción del gran torneo que se hizo. Aunque el fútbol tiene algo lindo, que cada día te da la posibilidad de volver a intentarlo y seguir mejorando. Estoy segura de que vendrán cosas increíbles.

—En un futuro, ¿te gustaría volver?

—Nunca cierro puertas. Trato en lo posible de dejar la posibilidad de regresar en algún momento. Así que no lo descarto, porque fui feliz.

—¿Ya sabés dónde vas a jugar la próxima temporada?

—Fue una decisión familiar quedarme en Colombia. Ya queda poco tiempo para poder decir mis nuevos colores.

El primero. El primer torneo del año será la Copa Federal de Fútbol Femenino 2023, que se jugará desde el miércoles 31 de enero al domingo 11 de febrero de 2024.

Dicho certamen cuenta con dos fases preliminares: Fase Preliminar Regional: clasifica a 8 equipos provenientes del interior; Fase Preliminar Metropolitana: participan los mejores 8 equipos de Primera División; Fase Nacional: los 16 equipos clasificados jugarán entre sí en partidos de eliminación directa.

Los equipos clasificados por el Consejo Federal son: Cooperativa Textil (Chaco), Santa María Oro (Entre Ríos), Atlético Tucumán, Camioneros (Córdoba), Deportivo SOMRA (Buenos Aires), San Luis FC, All Boys (La Pampa) y Pacífico (Neuquén).

Los clasificados de Primera División son: Boca Juniors, San Lorenzo, River Plate, Racing Club, Independiente, UAI Urquiza, Platense y Rosario Central.

River Plate defenderá el título obtenido en 2022 (2-0 a Belgrano de Córdoba). UAI Urquiza alzó la copa en la primera (2-1 a Boca Juniors).