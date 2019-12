Marcos Fuentes compitió en el Torneo Internacional de las Luces

El paranaense por adopción, Marcos Fuentes, sumó una nueva experiencia fuera del país y terminó ocupando el cuarto lugar en el Torneo Internacional de las Luces que se hace todos los años en Medellín, Colombia con los mejores exponentes del BMX.

De regreso a Paraná y satisfecho por la producción edificada, el crosista explicó: “El año pasado quedé segundo y había ganado un día. Ahora quedé cuarto y es un buen puesto ya que estaban los dos campeones del mundo de mi categoría, en número tres, estaban todos los rankeados. El nivel fue muy fuerte ya que estuvieron los ocho mejores del mundo. La verdad es que estuvo muy bueno. Creo que es el primer año de nuestra categoría que se corre tan parejo, nunca había sido tan duro”.

Marcos analizó su producción adentro de la pista: “La verdad que bien, me vine conforme desde allá por el rendimiento. Me sentí bien en todo momento, en todos los aspectos. Lo único que no se dieron algunas cosas, pero todo por decisión mía. Tomé malas decisiones en algunos tramos de la carrera. Por ejemplo debería haber elegido ir por dentro y lo hice por afuera. Fueron especulaciones y la carrera no salió como yo pensaba que iba a salir. Igual eso no quita que me haya vuelto conforme. Estoy contento con el rendimiento y más que nada porque anduve con lesiones y no estaba yendo al gimnasio. No entrené tan duro como el año pasado para el Mundial. Fui con esa duda de saber como estaba para la carrera, pero cuando llegué me encontré con otra cosa de mi mismo y me sentí súper bien y más con quienes corrí. Logré ganar dos mangas y una me ganó el campeón del mundo. Me sentí bien y eso me levantó el resto de la carrera”.

Descansar y volver a entrenar fuerte

Así será la agenda del riojano poniendo sus fichas en un nuevo Mundial. “Esta fue la última competencia, ahora descanso dos semanas y me pongo a entrenar jiu jitsu y después, dentro de dos semanas, arranco la pretemporada para lo que viene que es el Mundial en Houston, Estados Unidos”.

El biker confirmó que ahora están al frente de Apabi y están listo para ponerse a trabajar pensando en los chicos que están practicando en la pista del parque Gazzano.