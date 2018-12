Marcos Fuentes brilló en el torneo Internacional de Las Luces

Recibió la invitación y no decepcionó. Fue primero el primer día, cuarto el segundo y terminó en el tercer escalón del podio en la clasificación general.

Marcos se entrenó con todo para esta cita, tanto en lo deportivo como en lo psicológico y así le fue, de maravillas. "Allá todo fue muy bueno. El primer día logré ganar. Fue una final muy dura, pero la gané. El segundo día tuve un par de toques y una caída que me complicó porque después tuve que largar muy de afuera con los de atrás, pero lo hice bien. Tuve un toque con un excampeón del mundo y eso me dejó en cuarto lugar. Después de la sumatoria de puntos finalicé tercero".

"El balance de año es bastante positivo ya que tuve el Mundial y llegué a las finales y después elegí esta carrera antes que el Panamericano porque sabía el nivel que iba a encontrar. Había campeones y subcampeones del mundo más un montón de crosistas rankeados. Fue una gran medida porque me sirve para ver cómo estoy para el próximo año", le dijo a Ovación y agregó: "Quiero agradecer a la Asociación Antioqueña de BMX por la invitación, por el hospedaje y por toda la atención".

Hace un tiempo ya que el riojano se viene codeando con los mejores del mundo. Fue al Mundial, estuvo de gira por Europa entrenando y ahora pasó por Medellín.





"Me pone muy bien estar con los mejores. Es muy positivo y me hace sentir más fuerte mentalmente para lo que se viene el año que viene. También me hizo muy bien entrenar con el campeón del mundo que es de Francia Charly Gaillard y Carlos Oquendo medallista olímpico de Medellín".









Es un tema recurrente, pero es la realidad. Los crosistas que se dedican al BMX en la capital entrerriana deben padecer el mal estado de la pista a la hora de entrenar. Encima cuando salen al exterior a competir, las condiciones son totalmente diferentes.









"Sinceramente eso no lo se, no sé porque siempre estamos a la altura. Yo me fui unos días antes para poder entrenar bien en la pista con esos dos monstruos tanto en lo técnico como en lo mental. Por ahí puede ser la experiencia y las ganas que tenemos. Son cosas diferentes salir de acá e ir a la pista de Medellín por ejemplo o la pista del Mundial. Es otra cosa. Nos cuesta a veces. Se hace lo que se puede y como vos decís los vamos a seguir utilizando de cábala".









Por último fuentes habló del 2019 que se aproxima. "Ojalá se dé todo para ir al Mundial de Bélgica y esa es la meta. Después hay otras competencias así que trataré de estar. Me voy a preparar como lo hice este año que fue de prueba. Entrenamos en el gimnasio y más que nada con el psicólogo para estar fuerte de la cabeza", dijo el nacido en La Rioja pero que vive en Paraná hace años.