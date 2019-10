El SUP en Argentina entre competencias y el plan estratégico

La Asociación de Surf Argentina lanzó un comunicado para anunciar las próximas fechas del Circuito Argentino de Stand Up Padlle (SUP) y el plan estratégico para el deportes y sus diferentes disciplinas.

Luego de la quinta Fecha del Circuito Argentino de SUP Copa India en La Florida, Rosario y teniendo las noticias sobre el Mundial ISA de SUP que no está oficializado pero todo indica que se realizará durante noviembre en El Salvador.

La sexta fecha como estaba anunciada se llevara a cabo en el Balneario Hijos del Mar en Miramar entre el sábado 12 y lunes 14. "Estamos mirando los pronósticos para confirmar cuál de estos 3 días se utilizara para la competencia, primeros días de la próxima semana se comunicará. Las categorías del evento son SUP Surf hombres, Damas y Junior y SUP Race Técnico", confirmaron.

Mientras que la séptima se disputará en Necochea y Quequén los días 18, 19 y 20 de octubre, a continuación de la sexta y en categorías sSUP Surf hombres, Damas y Junior , SUP Race Técnico, Maratón y Sprint todos en Damas y Hombres.

Con estas dos fechas cerrarán el año y confeccionarán el Ranking 2019 para formar el Equipo Argentino de SUP que representará al país en el Mundial ISA.

juliette.jpg Juliette en la N°1 de Argentina en las carreras técnicas.

Avance

El 17 de octubre en el Torreón del Monje presentarán el Plan Estratégico SUP con vistas al desarrollo del deporte que tiene en lo más alto del ranking nacional a dos entrerrianos. Francisco Giusti es el líder del Ranking en Sprint, Maratón y Técnico mientras que Jiuliette Duhaime está al frente del Técnico y Natalia De la Lama lidera el por lo que serán los elegidos para representar al país en el mundial.