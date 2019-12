El skate resiste en las dos costas de Entre Ríos

En la última clase del año de la Escuelita de Skate, que funciona en el skatepark público de Paraná, la presencia del subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Yamil Ismail fue un gran incentivo.

El funcionario llegó el sábado al mediodía cuando la temperatura superaba los 35 grados, se presentó y preguntó qué se necesita para que el profesor Rodolfo Pusula pueda dar las clases con normalidad.

Además reflotaron los proyectos que están archivados desde hace cuatros años porque en el mismo momento en que Atilio Carboni asumió en la Subse, con la gestión del exintendente Sergio Varisco, las puertas se cerraron para deportes como el skateboarding y el BMX.

La excusa perfecta fue pedir que se reúnan en asociaciones para que luego sean absorbidas por federaciones y así tener representatividad.

la escuelita por.jpg Una escuelita de skate inclusiva y autogestiva. Internet

Pasó la gestión de Cambiemos con promesas que llegaron desde el sector del exconcejal Emanuel Gainza pero por diferentes motivos nunca llegó el respaldo. El líder del PRO en Paraná incluso visitó la pista en un par de oportunidades con jóvenes funcionarios nacionales impregnados con la estética cambieístas. Prolijos cortes de pelo, camisas entalladas celestes o blancas, pantalones caquis o chinos y zapatos de punta.

El subsecretario de Deportes del peronismo se presentó con zapatillas deportivas blancas impecables, bermudas y una remera haciendo juego pero con los agujeritos que están de moda. Más allá de los estilos, Ismail pactó una reunión para el martes 7 de enero por la mañana para seguir dándole forma al proyecto 2020. Imitando lo que hacen Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires y Mendoza, la intención es buscar la inercia entre las áreas de Cultura, Deportes, Turismo y Desarrollo Social.

Luego del abandono total, estos contactos ilusionan para poder impulsar los deportes que debutarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que además ya fueron confirmados en la grilla de París 2024.

skate portada.jpg Melongrab en el volcán. Foto UNO/ Mateo Oviedo

Volviendo a Paraná, lo más importante es que la obra que se construyó en la administración de la profesora Blanca Osuna se mantiene en pie. También es verdad que la estructura necesita mejoras, pero es entendible que la situación en que la gestión Varisco dejó las arcas municipales lleva a que estas obras se atrasen varios meses porque las prioridades están en otros sectores de la ciudad.

Para empezar a mover las ruedas que impulsan el mercado de este tipo de deportes, que incluso pueden servir para autofinanciar los arreglos en un futuro, está la idea de realizar un campeonato durante la primera quincena de febrero y luego proyectar un gran evento para Semana Santa.

Mientras tanto sigue en pie la idea de concretar un programa de “skate integrador” imitando el proyecto que lanzaron este año en la rampa que construyó el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la Villa 31 de Retiro. Si bien la semilla recién está germinando se conoció el interés de ONG que vienen trabajando con las niñas y los niños en los barrios más postergados de la ciudad.

En el continente, Brasil es el gran ejemplo de cómo se puede buscar la inclusión a través de los deportes de tablas como el surf y el skate. En definitiva, en Paraná, 2019 termina con una luz grande de esperanza que dependerá de muchas personas para que siga encendida.

skate 12.jpg En la Costa del Uruguay están llenos de proyectos para el próximo año. Gentileza Manuel de los Santos

Concepción del Uruguay

La Escuelita de Skate de La Histórica que funciona bajo la órbita de la Asociación de Skate de Concepción del Uruguay, organizó hace una semana en la plaza Sarmiento la última sesión del año para celebrar la comunidad que lograron consolidar. El profesor de Educación Física Agustín Pratti es uno de los principales pilares de la Escuelita que reunió a los skaters de Concepción con los de Concordia, Gualeguaychú y Gualeguay.

Cada vez que el presupuesto lo permite, se juntan para patinar, compartir y bajar nuevas pruebas. Durante este año, en el spot conocido como La Bob, todos los sábados colocaron las rampas de madera móviles, por lo que los trucos fueron ganando altura y complejidad. Además la formación académica de Pratti elevó el nivel de las clases que comienzan con movimientos previos para preparar los músculos y las articulaciones. Agustín junto con los profesores entrerrianos Rodo Pusula (Paraná) y Nico Solís (Gualeguaychú), realizaron la capacitación para formadores que en febrero de este año organizó la Federación Argentina de Skateboarding en el skatepark concordiense.

skate.jpeg Tomás Källsten que se llevó el primer puesto elegido por todos los skaters recibe la remera en manos de Agustín. Gentileza Manuel de los Santos

En La Histórica resisten los skaters y los profesores que hasta ahora siguen con la autogestión mientras esperan alguna respuesta de las actuales administraciones, tanto municipal, provincial como nacional. Desde el municipio ya avisaron que no hay fondos para la construcción del skatepark proyectado, aunque prometieron ceder un espacio público. La falta de inversión estatal los llevó a proyectar un “Hazlo tú mismo”, imitando el DIY (Do It Yourself) Spotter de Badía del Vallés, que ganó prestigio mundial.