El skate demostró que está vivo en la Costa del Uruguay

Los skaters de la Costa del Uruguay se juntaron el sábado para realizar la última session del año en la plaza Bob Marley de La Histórica con la intención de, primero patinar, y segundo demostrar que el deporte está vivo en la provincia.

Más allá de las pruebas, que fueron muy buenas, lo más importante es que siguen con la autogestión mientras esperan alguna respuesta de las actuales administraciones, tanto municipal, provincial como nacional.

La verdad que desde el municipio ya avisaron que no hay fondos para la construcción del skatepark proyectado aunque prometieron ceder un espacio en donde instalarán las rampas móviles que fueron armando. La falta de inversión estatal los llevó a proyectar un "Hazlo tu mismo" es decir un DIY (Do It Yourself) como el mundialmente famoso Spotter Diy de Badía del Vallés en la provincia de Barcelona, España.

Agustín Pratti adelantó a UNO que la idea es traer a un arquitecto especializado en la construcción de skateparks en Argentina para que los capacite con nociones básicas y muy importantes para el final de obra.

Es decir que planean mudarse, alisar un piso que no está en buenas condiciones y comenzar con la obra reuniendo el dinero entre los skaters, amigos, familia y todos los que quieran avalar a un deporte que nació de la mezcla entre la necesidad y la rebeldía.

En paralelo seguirán gestionando en Deporte de la provincia y tienen expectativas de lo que puede llegar a invertir el gobierno nacional. Aprovechando el tiempo, este domingo 29 a las 20 en el Club San Martín de Concepción del Uruguay, la banda Suma Paciencia festejará el 10º aniversario y en el evento habrá lugar para los skaters, bboy´s y los raperos que se anoten a las batallas.

En la previa anunciamos que la Escuelita de Skate de La Histórica tenía pensado cerrar el año con una session especial. Bueno, lo hicieron, en comunidad con skaters de diferentes puntos de la Costa del Uruguay.

El plato fuerte fue el premio al mejor truco que por unanimidad ganó, votado por todos los skaters, Tomás Källsten. Chicos y grandes disfrutaron de una tremenda tarde en La Bob y ahora realizarán una Demo en el reci de la dulce banda de reggae que, cada vez que se presenta, "Celebra".

skate 12.jpg En la Costa del Uruguay están llenos de proyectos para el próximo año. Gentileza Manuel de los Santos

skate 13.jpg Organización. Gentileza Manuel de los Santos

skate 14.jpg A punto de planchar el flip. Gentileza Manuel de los Santos

skate 15.jpg Ollie al piso de Tommy. Gentileza Manuel de los Santos

skate 16.jpg Tomás elevado en un 180° Back pero también la bajó de Front. Gentileza Manuel de los Santos

skate 17.jpg Gentileza Manuel de los Santos

skate 18.jpg Gentileza Manuel de los Santos

skate 20.jpg Gentileza Manuel de los Santos

skate 21.jpg Ayrton García levanta la copa del 2 puesto en el Best trick que ganó con hard flip a la madera.. Gentileza Manuel de los Santos

skate 22.jpg Nacho Campana, tercer puesto Ollie madera body out. Gentileza Manuel de los Santos