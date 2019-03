El río Paraná tiene todo lo que está bien para la práctica del SUP

UNO, salimos a las 15.45 de la redacción que se encuentra en el centro comercial de la capital entrerriana y en menos de 10 minutos estábamos bajando la piragua con la que cruzamos el río para realizar la nota con Francisco Giusti. Nosotros, el equipo periodístico de, salimos a las 15.45 de la redacción que se encuentra en el centro comercial de la capital entrerriana y en menos de 10 minutos estábamos bajando la piragua con la que cruzamos el río para realizar la nota con Juliette Duhaime





Les riders forman parte del equipo argentino que representará al país en los Juegos Suramericanos de Playa que se realizarán en Rosario.





En la transmisión en vivo de Facebook contaron como se preparan:

Esfuerzo y progreso





Pancho Giusti logró desarrollar la Escuela de SUP en donde Juliette da clases y entrena para las competencias internacionales. En los últimos años, el río se llenó de deportistas que, con diferentes niveles, aprovechan las ventajas naturales.





Locales y turistas disfrutan la posibilidad de alquilar las tablas y salir a dar un paseo durante un par de horas y luego vuelven a la ciudad con la cabeza limpia y el cuerpo relajado ¿Qué mejor?





riders Es un amante del río Paraná. Foto UNO/ Mateo Oviedo riders 2 Juliette descubrió que dar clases la llena de placer. Foto UNO/ Mateo Oviedo riders 3 A los 21 años va en camino a convertirse en una deportista de elite. Foto UNO/ Mateo Oviedo



El Stand Up Paddle (SUP) es una revolución porque, en Paraná , el río siempre está relativamente cerca. Este miércoles a las cuatro de la tarde, una chica llegó en su bici a la escuela de SUP, en el balneario Municipal, la estacionó, sacó una de las tablas disponibles y en cinco minutos estaba en el medio del caudaloso curso de agua.