Vicentín, ladrones de guante blanco

El sábado por la tarde circulaba por calle Urquiza cuando me topé con la caravana de vehículos que flameaban la bandera argentina. Era 20 de junio y la memoria de Manuel Belgrano estaba siendo defraudada una vez más. Un grupo de personas bocineaban en contra de la expropiación de Vicentín y el dilema me llegó al alma: quería tocarles bocinazos para que se corrieran del paso, pero peligraba que alguien creyera que me estaba sumando a la ridícula defensa de una banda de delincuentes, una asociación ilícita dedicada al enriquecimiento espurio a costa de los argentinos.

“La historia política de Vicentín es la historia política del gran capital en Argentina que le debe al pueblo no solamente dinero, sino explicaciones”, dijo el legislador santafesino y periodista, Carlos Del Frade. En su exposición brindada hace unos días en la Cámara de Diputados de la vecina provincia, Del Frade resumió los principales hechos que dejan al desnudo las falacias que se mencionan para voltear el proyecto de expropiación del presidente Alberto Fernández. Vale la pena sintetizar, en lo que da este espacio, algunas citas de la alocución del diputado que duró más de 18 minutos y se viralizó el las redes sociales:

*1929: Vicentín evoluciona en el acopio del algodón en el norte del provincia.

*Década del 60: la dictadura de Onganía le ofrece gratuitamente tierras en los Departamentos Vera y General Obligado, allí tiene la base de sustentación de la producción algodonera. ¿Cuánto pagó Vicentín? 0 pesos.

*1976: Vicentín, con su jefe de personal, generó el encarcelamiento, tortura y desaparición de 22 personas, 14 de ellos delegados de fábricas. Entonces, la dictadura le regaló el puerto de aguas profundas del río Paraná, a la altura de Ricardone, en 1979, con el ministro de Economía Martínez de Hoz. Empezaba a planificarse la exportación en manos de empresa nacionales.

*1982: Domingo Felipe Cavallo, presidente del Banco Central, estatiza la deuda externa de Vicentín, dentro de las 600 empresas; 2 millones de dólares que pagamos todos.

*2001: Vicentín fuga 135 millones de dólares ¿Quién puso la plata? El Estado nacional. Nosotros le pagamos la fiesta a Vicentín.

*2003: el Banco Nación le da 30 millones de dólares de crédito. Hasta 2015, 120 millones de dólares más, a razón de 10 millones de dólares por año. De 2015 a 2019, 150 millones de dólares más de créditos (más de 30 millones de por año). Y en el colmo, noviembre de 2019, 26 créditos del Banco Nación por 86 millones de dólares.

“Corrupción del macrismo que generó la timba financiera necesaria para que la producción del país se fuera al tacho. Robaron a Vicentín desde adentro”, esclareció Del Frade, y agregó, para desbaratar uno de los falsos argumentos: “Los conocemos, ladrones de guante blanco, no respondieron jamás ni por los delegados presos ni torturados, ni por esa plata que el estado le puso a Vicentín. Eso no es cultura productiva ni cultura familiar, eso es timba financiera”.

Luego mencionó un punto central para defender de la expropiación: “Detrás de Vicentín hay 7.000 familias con empleo directo, 21.000 más de forma indirecta ¿Quién pone la cara por esa gente si no es el Estado?”, preguntó el legislador, y también interrogó: “¿Está mal que el Estado argentino quiera participar del manejo de los puertos por donde entra y sale la mayor cantidad de riqueza de la Argentina?”

“Vicentín es la síntesis del desarrollo del gran capital en la Argentina, siempre contó con el Estado bobo y cómplice, que le garantizó la concentración de riquezas, que le perdonó los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, que le perdonó la fuga de capitales y que ahora entraña la timba financiera, la fuga de dinero y el manejo de los puertos”, dijo Del Frade. Tres de tres.

Los datos y la información están para aquellos que quieran pensar, y aún tienen tiempo de cambiar de opinión. Los que no lo hagan, ya sabemos que conscientemente defienden delincuentes que deberían estar con prisión preventiva, quizás porque comparten intereses.

“Memoria, verdad y justicia sobre Vicentín”, concluyó Del Frade.