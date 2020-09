Polémica sobre la bicisenda

Mucho se ha debatido y discutido en estos últimos días sobre la nueva bicisenda dispuesta en el tramo de avenida De las Américas, entre Jorge Newbery y Crisólogo Larrlade, inaugurado hace una semana.

Un par de líneas amarillas delimitan el espacio para que circulen los ciclistas dentro de la colectora, pero esta semana quedó en evidencia que no es suficiente la contención a través de un video que circuló en las redes sociales en el cual se observa a un camión invadiendo este carril, situado a la izquierda, en el espacio que comúnmente se destina al tránsito rápido.

El tema de la velocidad no debería ser motivo de preocupación si se considera que la velocidad máxima permitida para transitar esta colectora está establecida en 40 kilómetros por hora, pero el hecho de que son numerosos los conductores que no respetan este límite, sumado a que el ancho de la ciclovía no llega al metro y medio establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, son temas de gran preocupación entre quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte o de recreación, que son cada vez más y eso está a la vista.

Si bien esta semana se empezaron a colocar una serie de pilotes amarillos o delineadores viales que sirven para ordenar el tránsito -que es lo que se viene utilizando en otras ciudades, como Buenos Aires, Mendoza, entre otro lugares del país donde también se critica el diseño de sus bicisendas-, la medida no conforma.

Es evidente que en la Argentina la práctica del ciclismo -ya sea por deporte, por hobby o como medio de locomoción- no es valorada por el conjunto de la sociedad, pero al menos los gobernantes y funcionarios deberían atender esta situación y proveer respuestas a las demandas de los ciudadanos.

Muy diferente es el panorama en numerosas ciudades europeas, en las que la utilización de la bicicleta ya es masiva desde hace décadas y quienes pedalean a diario son respetados por aquellos que transitan en un vehículo de mayor porte. Esto lo vuelve un medio seguro para que incluso madres o padres se animen a enganchar un carrito para llevar a un bebé o un niño de corta edad en la travesía y también, para que la gente que se anima, traslade de este modo a su mascota. En Berlín, por ejemplo, andar en bicicleta es la opción por la que opta la mayoría y hay dispuestos estacionamientos de dos plantas, tipo jaulas, para que las personas que eligieron este transporte sustentable, económico, y sobre todo saludable, no tengan que preocuparse por el espacio donde se la deja cuando van al trabajo, a la escuela, la universidad o a algún lugar a concretar algún trámite.

En este contexto de pandemia la bicicleta cobró mayor protagonismo en el viejo continente, ya que la señalan como un medio de desplazamiento más seguro ante el Covid que un auto, un colectivo o un tren; y disponen de mayor espacio de circulación para este tipo de vehículos. Ojalá en la capital entrerriana comiencen a observarse los buenos ejemplos y a escuchar, al menos, la opinión de los usuarios al momento de construir obras con esta relevancia.