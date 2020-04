Pasan cosas buenas

No tengo redes sociales porque realmente es un mundo en el que no quiero estar. De todos modos de las cuestiones importantes que salen en ellas me sigo enterando porque me llegan o porque me las comentan, y este es el caso. Hace unos días recibí el siguiente posteo a mi celular: “A veces uno tiene suerte con la gente que la vida le pone adelante. En mi caso, tengo un amigo que me viene apoyando hace varios años en mi emprendimiento profesional que es ACTIVAMENTE con todas las acciones que llevo adelante. Hoy fui a retirar la comida para mí y mi familia y él estaba cargando 50 cajas, cada una con una pizza adentro. Todo producción de su comercio, que en este momento no la debe estar pasando demasiado bien. Así y todo, el destino de esas cajas era ser donado a gente que lo necesita. No quería que yo publique esto. Sólo pude convencerlo al decirle que a través de esto puede contagiar positivamente y hasta sumar gente a colaborar. Entonces me dijo que sí. Y que se puede ayudar con todo tipo de alimentos aptos a estos fines y se ofreció a retirar por donde sea, porque aparte de la mercadería está poniéndole el cuerpo. Quien crea que puede dar una mano, puede escribirme por privado y lo derivo con mi amigo y si no sólo pueden compartir esto para ver si alguien más ayuda. Muchas gracias!!!”.

Dicho posteo en las redes sociales pertenece a Adriel Levy, psicólogo deportivo y exjugador de básquet de la ciudad de Paraná con quien hemos realizado miles de notas periodísticas, antes, cuando era deportista, y ahora que es psicólogo.

Entonces me pareció preciso darlo a conocer en esta columna que ofrece todos los días Diario UNO y no dejar pasar por alto este hecho extraordinario y lindo para contar.

Seguramente deben ser miles las personas como este señor, pero yo me enteré de este hecho en particular y hago público con el fin de resaltar la acción y por qué no contagiar a más personas a que sigan colaborando con los que más lo necesitan.

Hoy estamos atravesando una crisis económica debido al brote mundial del coronavirus y todo está parado. La economía se estancó, cayó en un pozo y la situación de este comerciante no creo que sea diferente a las de los demás. Así y todo tomó la grata determinación de seguir haciendo pizzas para ayudar a los más carenciados. Hizo 50, las cargó en su auto y las salió a repartir. Un grande de verdad.

Era simplemente eso. Destacar el hecho de que es todo obra de este ciudadano que no quiso dar a conocer su identidad y lo vamos a respetar, pero no sin antes al menos dar una pista de dónde tiene su comercio para que alguno se acerque, lo felicite y por qué no decida darle una mano. Este paranaense trabaja en el club céntrico donde gracias al posteo de Levy ya comenzó a recibir la mano de varios entrerrianos.

Él necesita también de la colaboración de nosotros para seguir ayudando a los demás como, repito, seguramente lo hacen miles de paranaenses y entrerrianos. Este es uno de ellos y merece su reconocimiento. A seguir adelante, que lo mejor siempre está por llegar.