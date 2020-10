Miradas: espíritu de autodestrucción

Decir que el ser humano es enemigo del propio ser humano no es algo nuevo. No estoy poniendo en funcionamiento un pensamiento profundo en cada una de las personas que están leyendo el comienzo de esta columna de opinión. Ahora, ¿se puso usted a pensar por qué somos así? Será porque vivimos al límite en muchas situaciones de la vida, o porque actuamos a veces sin pensar o simplemente porque tenemos un espíritu de autodestrucción. Al menos en estas palabras puedo buscar una explicación de las causas que nos llevan a tomamos decisiones en contra de nuestros propios intereses. En la actualidad, hay dos ejemplos claros de esto. Uno es la pandemia que se vive por el coronavirus y la otra son los incendios forestales en gran parte de nuestro país. Un tema no tiene nada que ver con el otro, pero puedo explicar cómo de alguna forma se relacionan.